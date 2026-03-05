У Білому домі зростає паніка через кампанію проти Ірану: до чого закликають Трампа

В оточенні президента США Дональда Трампа посилюються побоювання щодо подальшого розвитку воєнної кампанії проти Ірану. Частина радників вважає, що операцію необхідно завершити якнайшвидше, щоб Вашингтон не виявився втягнутим у затяжний та непередбачуваний конфлікт. Про це повідомляє CNN із посиланням на анонімні джерела серед представників американської адміністрації.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників телеканалу, вже за кілька днів після початку операції у президентській команді виникли серйозні сумніви щодо її перспектив. Деякі помічники попереджають, що конфлікт може перерости у довгу війну без чітко визначених цілей та відчутних політичних дивідендів.

Критики продовження кампанії вказують на можливі нові військові втрати США, а також економічні наслідки. Ескалація на Близькому Сході вже спровокувала коливання на фондових ринках та зростання цін на енергоресурси, що може негативно вплинути на настрої американських виборців.

Крім того, всередині адміністрації обговорюється проблема комунікації: влада США поки не змогла переконливо пояснити суспільству причини початку операції та її кінцеві цілі.

Одне з джерел назвало продовження війни "політичним ризиком без жодних застережень" і визнало, що багато хто в Білому домі лише сподівається, що ситуація не вийде з-під контролю.

При цьому перші успіхи операції, зокрема ліквідація верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та удари по ключових об'єктах – зміцнили впевненість Трампа в тому, що громадськість підтримає подальші дії.

Проте частина радників намагається переконати президента прискорити виконання поставлених завдань та якнайшвидше оголосити про перемогу. Тим більше, що перші опитування показують слабку підтримку війни серед американців, а сама операція вже викликала розкол усередині руху MAGA, який традиційно виступав проти зовнішніх військових інтервенцій США.

