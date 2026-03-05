Білий дім назвав справжні цілі війни США проти Ірану

Сполучені Штати мають достатньо ресурсів і озброєння для ведення тривалої війни проти Ірану. У Вашингтоні заявляють, що поточна військова операція вже демонструє значні результати та має чітко визначені стратегічні цілі. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи перебіг американської операції "Епічна лють", передає CNN.

Керолайн Левітт. Фото: з відкритих джерел

За її словами, операція спрямована передусім на послаблення військових можливостей Тегерана. Серед ключових завдань – знищення програми балістичних ракет Ірану, ліквідація його військово-морської присутності у регіоні, нейтралізація пов’язаних із Тегераном терористичних угруповань та недопущення отримання країною ядерної зброї.

У Білому домі наголосили, що зміна політичного режиму в Ірані не є головною метою Вашингтона. Водночас усунення іранських лідерів, причетних до підтримки тероризму, вважається позитивним результатом, якщо таке відбувається під час бойових дій.

Левітт також процитувала позицію президента США Дональд Трамп, який неодноразово заявляв, що Вашингтон не хоче бачити Іран під контролем "терористичного режиму".

За її словами, кожна ліквідація терористів розглядається американською владою як перемога для безпеки країни.

Речниця Білого дому додала, що рішення розпочати удари було ухвалене після сигналів про можливу підготовку атак з боку іранського режиму. Саме тому, підкреслила вона, бездіяльність для американської адміністрації була неприйнятним варіантом.

У Вашингтоні переконані, що операція "Епічна лють" уже демонструє "приголомшливий успіх" і має всі шанси досягти поставлених цілей.

