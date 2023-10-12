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Белый дом объединяет помощь для Украины в совместном пакете из трех государств: СМИ назвали страны

США готовит общий пакет финансовой помощи сразу для трех стран. Кто еще, кроме Украины, может рассчитывать на поддержку.

сегодня, 17:30
Автор:
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Slava Kot
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Администрация президента США сообщила членам Конгресса, что готовится запрос на дополнительную финансовую помощь для Украины, Израиля и Тайваня. В пакет также включен пункт о защите границы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NBC News.

Белый дом объединяет помощь для Украины в совместном пакете из трех государств: СМИ назвали страны

Белый дом готовит помощь для Украины, Израиля и Тайваня. Фото из открытых источников


Издание пообщалось с представителями Конгресса, оборонного сектора и администрацией президента США Джо Байдена и отмечает, что такой шаг направлен на уменьшение нагрузки для Министерства обороны США, занимающегося военной поддержкой Украины, Тайваня и Израиля. Кроме того, Пентагон, таким образом, сможет нарастить производство необходимого количества вооружений. 

Напомним, что из-за противостояния между демократами и республиканцами в новом бюджете США перестала присутствовать финансовая помощь для Украины. Однако Белый дом рассматривал возможность объединить помощь Украине с финансовыми потребностями Израиля и таким образом увеличить шансы на принятие нового пакета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Ближнем Востоке обострился военный конфликт — боевики из террористической группировки ХАМАС атаковали Израиль и вошли в некоторые приграничные населенные пункты вблизи Сектора Газа. Как следствие, Израиль активизировал свою армию, выбил боевиков и готовится к удару по Сектору Газа. Однако другие страны начали атаковать Израиль.

Также "Комментарии" писали, что Израиль взял в блокаду Сектор Газа: отключил воду, электричество и блокирует поставки еды и топлива. Представитель Красного Креста обратился в Израиль с просьбой возобновить поставку ресурсов, ведь такие действия вредят гражданским. Израиль же выдвинул ультиматум к боевикам ХАМАС.




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Источник: https://www.nbcnews.com/politics/white-house/white-house-israel-ukraine-taiwan-border-funding-supplemental-request-rcna119930
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