Белый дом объединяет помощь для Украины в совместном пакете из трех государств: СМИ назвали страны

Администрация президента США сообщила членам Конгресса, что готовится запрос на дополнительную финансовую помощь для Украины, Израиля и Тайваня. В пакет также включен пункт о защите границы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NBC News.



Белый дом готовит помощь для Украины, Израиля и Тайваня. Фото из открытых источников

Издание пообщалось с представителями Конгресса, оборонного сектора и администрацией президента США Джо Байдена и отмечает, что такой шаг направлен на уменьшение нагрузки для Министерства обороны США, занимающегося военной поддержкой Украины, Тайваня и Израиля. Кроме того, Пентагон, таким образом, сможет нарастить производство необходимого количества вооружений.

Напомним, что из-за противостояния между демократами и республиканцами в новом бюджете США перестала присутствовать финансовая помощь для Украины. Однако Белый дом рассматривал возможность объединить помощь Украине с финансовыми потребностями Израиля и таким образом увеличить шансы на принятие нового пакета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Ближнем Востоке обострился военный конфликт — боевики из террористической группировки ХАМАС атаковали Израиль и вошли в некоторые приграничные населенные пункты вблизи Сектора Газа. Как следствие, Израиль активизировал свою армию, выбил боевиков и готовится к удару по Сектору Газа. Однако другие страны начали атаковать Израиль.

Также "Комментарии" писали, что Израиль взял в блокаду Сектор Газа: отключил воду, электричество и блокирует поставки еды и топлива. Представитель Красного Креста обратился в Израиль с просьбой возобновить поставку ресурсов, ведь такие действия вредят гражданским. Израиль же выдвинул ультиматум к боевикам ХАМАС.



