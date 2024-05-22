Представители Администрации президента США Джо Байден обвиняются в том, что они, обойдя законодателей, отправили кенийским военным на Гаити военное оборудование на сумму в десятки миллионов долларов, которую можно было использовать для помощи Украине.

Белый дом обвинили в отправлении оружия в Кению (фото из открытых источников)

Как информирует Politico , в послании к Государственному секретарю США Энтони Блинкену глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол и член Комитета по иностранным делам Сената Джим Риш, критикуют представителей администрации, что они использовали свои президентские полномочия, чтобы ускорить выделение 60 миллионов долларов. Гаити, чтобы подавить банды, сеющие хаос в стране.

В тексте письма республиканцев-законодателей указано, что американская администрация поспешила финансировать неопределенную и бессрочную операцию на Гаити, не получив одобрения Конгресса.

"Вооруженные силы проводят внутренний аудит запасов, чтобы увидеть, что они могут выделить Гаити — что ставит их в прямую конкуренцию с Украиной за ресурсы", — подчеркнул помощник представителя Республиканской партии на анонимных условиях.

Представители NatSec Daily общались с государственным чиновником, желавшим остаться анонимным.

Как он рассказал, Америка "реагирует на многочисленные критические потребности во всем мире и сценарии развития событий в Украине и Гаити отличаются".

"Поддержка народа Гаити не ограничивает и не лишает нас возможности поддерживать народ Украины. Оба приоритета важны, и в каждом случае мы определяем поддержку с учетом потребностей наших партнеров", — сообщил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США остро критикуют его решение по Украине . Соединенные Штаты должны позволить Киеву вести войну с Россией так, как он считает целесообразным, заявил в комментарии "Голосу Америки" спикер Палаты представителей Майк Джонсон.