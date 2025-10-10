Белый дом резко отреагировал на то, что Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, хотя был уверен, что у нее есть наилучшие шансы. Награда досталась венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо — и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун написал в X:

Белый дом отреагировал на то, что Трамп не получил Нобелевскую премию мира

"Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, завершать войны и спасать жизнь. У него сердце гуманиста, и больше никогда не будет человека, который своей волей способен сдвигать горы. Решение комитета доказало, что он [комитет] ставит политику выше мира"

Сам Трамп на заседании Генассамблеи ООН назвал себя главным фаворитом на самую престижную миротворческую награду. Он утверждал, что за семь месяцев завершил семь войн, которые, по его словам, "невозможно было закончить":

"Все говорят, что я заслуживаю Нобелевскую премию мира за каждое из этих достижений", — заявил он.

Затем Трамп добавил к этому свой "успешный вклад в установление мира в Газе". Однако комитет из пяти членов, принимающий решение о присуждении премии, провел последнее заседание еще в понедельник за два дня до объявления перемирия между Израилем и ХАМАС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тоже писал в X:

"Дайте Дональду Трампу Нобелевскую премию мира – он ее заслужил!"

К посту он добавил ИИ-коллаж, где вручает Трампу медаль мира.

При этом остается непонятным, был ли Трамп вообще среди номинантов: срок выдвижения кандидатов истек 31 января — спустя всего полторы недели после его инаугурации как новый президент США.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Нобелевская премия мира за 2025 год присуждается смелой и преданной поборнице мира – женщине, которая поддерживает пламя демократии среди растущей тьмы. Об этом говорится на сайте премии, передает портал "Комментарии".