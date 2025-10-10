Нобелівська премія миру за 2025 рік присуджується сміливій та відданій поборниці миру – жінці, яка підтримує полум'я демократії серед зростаючої темряви. Про це йдеться на сайті премії, передає портал "Коментарі".

Оголошено переможця Нобелівської премії миру 2025 року: чи отримав Трамп бажане

Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру за 2025 рік Марії Коріні Мачадо.

"Вона отримує Нобелівську премію миру за свою невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії. Як лідерка демократичного руху у Венесуелі, Марія Коріна Мачадо є одним із найвидатніших прикладів громадянської мужності в Латинській Америці останнім часом", – йдеться у пресрелізі.

Там наголошують, що Марія Коріна Мачадо відповідає всім трьом критеріям, зазначеним у заповіті Альфреда Нобеля щодо обрання лауреата Премії миру.

"Вона об'єднала опозицію своєї країни. Вона ніколи не вагалася у своєму опорі мілітаризації венесуельського суспільства. Вона непохитно підтримує мирний перехід до демократії. Марія Коріна Мачадо довела, що інструменти демократії є також інструментами миру. Вона втілює надію на інше майбутнє, де основні права громадян захищені, а їхні голоси почуті. У цьому майбутньому люди нарешті зможуть вільно жити в мирі", – йдеться в описі.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп неодноразово претендував на найпрестижнішу гуманітарну нагороду у світі , зокрема у своєму зверненні до Генеральної Асамблеї ООН у вересні, де заявив, що розв'язав сім "безкінечних" воєн і врятував мільйони життів. Цього тижня він претендував би на те, щоб змусити ХАМАС та Ізраїль погодитися на перший етап мирної угоди, яка передбачає звільнення ізраїльських заручників та виведення військ Армії оборони Ізраїлю.

Різні світові лідери, усвідомивши, що лестощі – це спосіб завоювати президента, приєдналися до хору. Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив Трампу, що висуває його на премію, коли вони зустрілися в липні. Президенти Габону, Мавританії, Сенегалу, Ліберії та Гвінеї-Бісау підтримали цю ідею, коли зустрілися з Трампом у Білому домі того ж місяця. Так само зробили президенти Азербайджану та Вірменії. Уряд Пакистану офіційно висунув його кандидатуру в червні.

Цього тижня у Верховній Раді України нардеп Микола Тищенко також намагався поставити на порядок денний голосування включення в порядок денний постанови про висунення Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Але зробити йому цього не дали, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія підтримала б висування президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков.