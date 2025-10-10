Білий дім відреагував на те, що Трамп не отримав Нобелівську премію миру

Білий дім різко відреагував на те, що Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру, хоч був упевнений, що має на неї найкращі шанси. Нагорода дісталася венесуельській опозиціонерці Марії Коріні Мачадо — і директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун написав у X:

"Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, завершувати війни та рятувати життя. У нього серце гуманіста, і більше ніколи не буде людини, яка своєю волею здатна зрушувати гори. Рішення комітету довело, що він [комітет] ставить політику вище за мир"

Сам Трамп нещодавно на засіданні Генасамблеї ООН назвав себе головним фаворитом на найпрестижнішу миротворчу нагороду. Він стверджував, що за сім місяців завершив сім воєн, які, за його словами, "неможливо було закінчити":

"Всі кажуть, що я заслуговую на Нобелівську премію миру за кожне з цих досягнень", — заявив він.

Потім Трамп додав до цього свій "успішний внесок у встановлення миру у Газі". Проте комітет із п'яти членів, який ухвалює рішення про присудження премії, провів останнє засідання ще в понеділок — за два дні до оголошення перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху теж писав у X:

"Дайте Дональду Трампу Нобелівську премію миру — він її заслужив!"

До посту він додав ШІ-колаж, де вручає Трампу медаль миру.

При цьому залишається незрозумілим, чи був Трамп взагалі серед номінантів: термін висування кандидатів минув 31 січня — лише через півтора тижні після його інавгурації як новий президент США.

Нагадаємо, Нобелівська премія миру за 2025 рік присуджується сміливій та відданій поборниці миру – жінці, яка підтримує полум'я демократії серед зростаючої темряви.