Білий дім відреагував на те, що Трамп не отримав Нобелівську премію миру
commentss НОВИНИ Всі новини

Білий дім відреагував на те, що Трамп не отримав Нобелівську премію миру

Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру: хто його підтримав

10 жовтня 2025, 18:12
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Білий дім різко відреагував на те, що Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру, хоч був упевнений, що має на неї найкращі шанси. Нагорода дісталася венесуельській опозиціонерці Марії Коріні Мачадо — і директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун написав у X:

Білий дім відреагував на те, що Трамп не отримав Нобелівську премію миру

Білий дім відреагував на те, що Трамп не отримав Нобелівську премію миру

"Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, завершувати війни та рятувати життя. У нього серце гуманіста, і більше ніколи не буде людини, яка своєю волею здатна зрушувати гори. Рішення комітету довело, що він [комітет] ставить політику вище за мир"

Сам Трамп нещодавно на засіданні Генасамблеї ООН назвав себе головним фаворитом на найпрестижнішу миротворчу нагороду. Він стверджував, що за сім місяців завершив сім воєн, які, за його словами, "неможливо було закінчити":

"Всі кажуть, що я заслуговую на Нобелівську премію миру за кожне з цих досягнень", — заявив він.

Потім Трамп додав до цього свій "успішний внесок у встановлення миру у Газі". Проте комітет із п'яти членів, який ухвалює рішення про присудження премії, провів останнє засідання ще в понеділок — за два дні до оголошення перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху теж писав у X:

"Дайте Дональду Трампу Нобелівську премію миру — він її заслужив!"

До посту він додав ШІ-колаж, де вручає Трампу медаль миру.

Білий дім відреагував на те, що Трамп не отримав Нобелівську премію миру - фото 2

При цьому залишається незрозумілим, чи був Трамп взагалі серед номінантів: термін висування кандидатів минув 31 січня — лише через півтора тижні після його інавгурації як новий президент США.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Нобелівська премія миру за 2025 рік присуджується сміливій та відданій поборниці миру – жінці, яка підтримує полум'я демократії серед зростаючої темряви. Про це йдеться на сайті премії, передає портал "Коментарі".



