Белый дом получил неожиданный удар от Сената: с чем у Трампа теперь могут возникнуть проблемы

Сенат США одобрил законопроект о временном финансировании федерального правительства, однако одновременно отказался выполнять одно из ключевых требований администрации Дональда Трампа. В итоговом документе не оказалось около 70 млрд долларов на военные расходы, связанные с Ираном, которых добивался Белый дом. Как сообщает Bloomberg, за краткосрочный законопроект проголосовали 90 сенаторов, против выступили шесть.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Документ должен обеспечить непрерывную работу американского правительства с 1 октября, когда начинается новый финансовый год, до 11 декабря.

Теперь законопроект предстоит рассмотреть Палате представителей. Ожидается, что американские законодатели вернутся к работе 31 августа.

Отдельное финансирование военных расходов, связанных с Ираном, стало одним из принципиальных требований администрации Трампа. Белый дом настаивал на выделении дополнительных средств, однако сенаторы решили не включать соответствующую сумму в пакет временного финансирования.

В результате республиканское большинство рискует уйти на летние каникулы без согласования дополнительных средств, которых добивается президент. Это может стать сигналом о существующих разногласиях между Белым домом и Конгрессом относительно дальнейших расходов на военную кампанию.

Сенат также не поддержал еще одно требование Трампа – включение в законопроект новых ограничений, связанных с голосованием. Лидеры Республиканской партии объяснили это отсутствием необходимой поддержки среди сенаторов.

При этом полностью проигнорировать приоритеты администрации Трампа законодатели не стали. В документ вошли отдельные положения, позволяющие при временном финансировании реализовывать ряд проектов, связанных с военной техникой.

Таким образом, Сенат обеспечил основу для продолжения работы федерального правительства, но одновременно поставил Белый дом в неудобное положение. Трамп добивался отдельного финансирования военных расходов, однако получить его через текущий законопроект сенаторам не удалось.

Окончательное решение теперь будет зависеть от Палаты представителей. Именно там станет понятно, сохранится ли нынешняя конструкция документа или конгрессмены внесут в нее изменения перед дальнейшим продвижением закона.

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