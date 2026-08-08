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Білий дім отримав несподіваний удар від Сенату: з чим у Трампа тепер може мати проблеми

Американські сенатори схвалили тимчасове фінансування уряду, але відмовилися включати до документа окремий пакет військових витрат, якого домагалася адміністрація Трампа

8 серпня 2026, 13:52
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Кравцев Сергей

Сенат США схвалив законопроект про тимчасове фінансування федерального уряду, проте одночасно відмовився виконувати одну з ключових вимог адміністрації Дональда Трампа. У підсумковому документі не було близько 70 млрд доларів на військові витрати, пов'язані з Іраном, яких домагався Білий дім. Як повідомляє Bloomberg, за короткостроковий законопроект проголосували 90 сенаторів, проти виступили шість.

Білий дім отримав несподіваний удар від Сенату: з чим у Трампа тепер може мати проблеми

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Документ має забезпечити безперервну роботу американського уряду з 1 жовтня, коли розпочинається новий фінансовий рік, до 11 грудня.

Тепер законопроект має розглянути Палаті представників. Очікується, що американські законодавці повернуться до роботи 31 серпня.

Окреме фінансування військових витрат, пов'язаних з Іраном, стало однією з важливих вимог адміністрації Трампа. Білий дім наполягав на виділенні додаткових коштів, проте сенатори вирішили не включати відповідну суму до пакету тимчасового фінансування.

У результаті республіканська більшість ризикує піти на літні канікули без узгодження додаткових коштів, яких домагається президент. Це може стати сигналом про існуючі розбіжності між Білим домом та Конгресом щодо подальших витрат на військову кампанію.

Сенат також не підтримав ще одну вимогу Трампа – включення до законопроекту нових обмежень, пов'язаних із голосуванням. Лідери Республіканської партії пояснили це відсутністю необхідної підтримки серед сенаторів.

При цьому повністю проігнорувати пріоритети адміністрації Трамп законодавці не стали. До документа увійшли окремі положення, що дозволяють при тимчасовому фінансуванні реалізовувати низку проектів, пов'язаних із військовою технікою.

Таким чином, Сенат забезпечив основу для продовження роботи федерального уряду, але одночасно поставив Білий дім у незручне становище. Трамп вимагав окремого фінансування військових витрат, проте отримати його через поточний законопроект сенаторам не вдалося.

Остаточне рішення тепер залежатиме від Палати представників. Саме там стане зрозуміло, чи збережеться нинішня конструкція документа чи конгресмени внесуть до неї зміни перед подальшим просуванням закону.

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Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-08/us-senate-passes-spending-bill-that-ignores-trump-s-priorities
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