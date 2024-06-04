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Белый дом прокомментировал отсутствие Байдена на саммите мира

В Белом доме уверяют, что отсутствие Байдена на саммите мира не означает меньшей поддержки Украины

сегодня, 08:35
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Кравцев Сергей
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Участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии вице-президента, а не президента не умаляет уровня поддержки Украины со стороны США. Как передает портал "Комментарии", в этом попытался убедить журналистов во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Украинформ".

Белый дом прокомментировал отсутствие Байдена на саммите мира

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Спикер заявил, что в мире "нет ни одного лидера, который бы поддерживал Украину больше и решительнее, чем Джо Байден".

Как подчеркнул представитель Белого дома, участие вице-президента Камалы Харрис от имени США на конференции в Швейцарии свидетельствует о том, что американская поддержка Украины остается неизменной.

"Я не думаю, что вы можете назвать другую нацию, которая сделала столько же для Украины, а также для способности дать отпор России, чем Соединенные Штаты", – добавил он, напомнив, что США поддерживает украинскую "формулу мира".

Ранее Белый дом объявил, что США на Глобальном саммите мира в Швейцарии будут представлять вице-президент Харрис и советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия не оставляет попыток сорвать саммит мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров в очередной раз "завел пластинку", что Китай якобы больше всего подходит как страна, способная организовать мирную конференцию, в которой будут участвовать и Москва, и Киев. Умалчивая при этом, что Китай всячески помогает России, за что не раз получил жесткую критику со стороны США. В свою очередь, Украина дает понять, что сорвать саммит мира, к которому готовы присоединиться почти 100 государств и международных организаций, стране-агрессору не удастся. Что может продемонстрировать саммит, что важно делать до и после него, порталу "Комментарии" рассказали эксперты.

Также издание "Комментарии" сообщало – ждать ли дипломатических прорывов в июне: какие ожидания у Украины. Эксперты детально проанализировали ситуацию. 




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