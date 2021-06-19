Белый дом прокомментировал задержку военной помощи для Украины

В Белом доме назвали "нонсенсом" информацию о задержке помощи Украине в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Джен Псаки, обнародованное на сайте Белого дома

Вашингтон (фото из открытых источников)

"Мысль о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, — это нонсенс...Как президент Байден (Джо – ред.) прямо сказал президенту Путину (Владимиру – ред. ), мы будем твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", — говорится в сообщении.

В администрации напоминают, что на прошлой неделе США предоставили пакет помощи Украине в сфере безопасности на сумму 150 млн долларов. Теперь в США, как сообщается, предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы помощи Украине в области безопасности.

Отмечается, что в США также подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину.

Как сообщали ранее через день после встречи президентов США и РФ в Женеве администрация Джо Байдена временно приостановила пакет военной помощи Украине, который включает смертоносное оружие. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с внутренними обсуждениями пакета помощи. Общий объем пакета составляет около 100 миллионов долларов.

Совет национальной безопасности США поручил сформировать пакет помощи, поскольку Вашингтон все больше беспокоило массовое наращивание российской военной мощи вблизи границы с Украиной и на Крымском полуострове, по словам трех человек, просивших не называть их имен. Над составлением предложения работали должностные лица Государственного департамента и Пентагона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!