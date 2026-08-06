Администрация США опубликовала ранее засекреченные материалы Федерального бюро расследований, раскрывающие детали одного из самых громких политических расследований последних десятилетий. Документы свидетельствуют, что в 2017 году ФБР открыло отдельное уголовное дело против действующего тогда президента Дональда Трампа, подозревая его в возможной работе в интересах России.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Расследование под кодовым названием Oxferd Comma стартовало в мае 2017 года вскоре после увольнения директором ФБР Джеймса Коми. Согласно внутренним документам бюро, следствие рассматривало версию о том, что Трамп мог сознательно или неосознанно действовать в интересах российского правительства, что потенциально представляло угрозу национальной безопасности США.

При этом опубликованные материалы указывают на серьезные разногласия внутри самого ФБР. Значительная часть сотрудников сомневалась, что имеющихся данных достаточно для открытия полноценного расследования против главы государства.

В одном из документов от 16 мая 2017 года говорится, что следователи руководствовались предположением о возможном влиянии России на президента США. Однако конкретных доказательств сговора между Кремлем и предвыборным штабом Трампа на тот момент обнаружено не было.

Позже эти выводы фактически подтвердил специальный прокурор Джон Дарем. В опубликованном Министерством юстиции США в 2023 году отчете он пришел к выводу, что ФБР не располагало достаточными основаниями даже для запуска первоначального расследования Crossfire Hurricane, которое касалось предполагаемых связей избирательной кампании Трампа с Россией.

В итоге дело Oxferd Comma было официально закрыто в апреле 2019 года. Следствие не обнаружило доказательств того, что Дональд Трамп действовал в интересах России или состоял в каком-либо сговоре с Москвой. Публикация этих материалов вновь возвращает в центр американской политики дискуссию о законности действий спецслужб во время одного из самых напряженных периодов президентства Трампа.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему США отказали Украине в дополнительных ракетах Patriot: на Западе раскрыли настоящую причину.