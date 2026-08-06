Білий дім розкрив секретні матеріали ФБР: Трампа роками підозрювали у роботі на Росію

Адміністрація США опублікувала раніше засекречені матеріали Федерального бюро розслідувань, які розкривають деталі одного з найгучніших політичних розслідувань останніх десятиліть. Документи свідчать, що у 2017 році ФБР відкрило окрему кримінальну справу проти чинного тоді президента Дональда Трампа, підозрюючи його у можливій роботі на користь Росії.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Розслідування під кодовою назвою Oxferd Comma стартувало у травні 2017 року невдовзі після звільнення директором ФБР Джеймса Комі. Згідно з внутрішніми документами бюро, слідство розглядало версію про те, що Трамп міг свідомо чи несвідомо діяти на користь російського уряду, що потенційно становило загрозу національній безпеці США.

При цьому опубліковані матеріали вказують на серйозні розбіжності всередині ФБР. Значна частина співробітників сумнівалася, що наявних даних є достатньо для відкриття повноцінного розслідування проти глави держави.

В одному з документів від 16 травня 2017 року йдеться про те, що слідчі керувалися припущенням про можливий вплив Росії на президента США. Проте конкретних доказів змови між Кремлем та передвиборним штабом Трампа на той момент не було виявлено.

Пізніше ці висновки фактично підтвердив спеціальний прокурор Джон Дарем. В опублікованому Міністерством юстиції США у 2023 році звіті він дійшов висновку, що ФБР не мало достатніх підстав навіть для запуску початкового розслідування Crossfire Hurricane, яке стосувалося передбачуваних зв'язків виборчої кампанії Трампа з Росією.

У результаті справу Oxferd Comma було офіційно закрито у квітні 2019 року. Слідство не виявило доказів того, що Дональд Трамп діяв на користь Росії або перебував у будь-якій змові з Москвою. Публікація цих матеріалів знову повертає до центру американської політики дискусію про законність дій спецслужб під час одного із найнапруженіших періодів президентства Трампа.

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