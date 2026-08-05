Почему США отказали Украине в дополнительных ракетах Patriot: на Западе раскрыли настоящую причину

Президент США Дональд Трамп отказался удовлетворить просьбу Владимира Зеленского о передаче Украине дополнительных ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров лидеров.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации издания, вопрос обсуждался во время встречи в Овальном кабинете 28 июля. Президент Украины обратился к американскому коллеге с просьбой предоставить еще несколько сотен ракет, необходимых для усиления защиты украинского неба на фоне роста интенсивности российских воздушных атак.

Однако, как утверждают собеседники Financial Times, Трамп сразу дал понять, что не готов пойти на такой шаг. Свое решение он объяснил ограниченными запасами вооружений в распоряжении США. По словам источников, американский лидер подчеркнул, что существующие резервы необходимы самим Соединенным Штатам для защиты военных объектов на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в случае дальнейшей эскалации конфликта с Ираном.

Публикация появилась на фоне одной из самых сложных российских атак по Украине. Во время массированного удара 5 августа, по официальным данным, украинские силы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной из 28 выпущенных Россией ракет, что вновь актуализировало вопрос нехватки современных средств ПРО.

После атаки Владимир Зеленский вновь обратился к международным партнерам. Президент подчеркнул, что, если союзники пока не могут оперативно увеличить поставки ракет-перехватчиков, они должны усилить санкционное давление на Россию. По его словам, значительная часть российского производства баллистических ракет до сих пор не находится под ограничениями, а новые санкции могли бы стать дополнительным инструментом защиты Украины.

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