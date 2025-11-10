logo

Белый дом резко отреагировал на шутки, что Трамп уснул во время важной встречи
НОВОСТИ

Белый дом резко отреагировал на шутки, что Трамп уснул во время важной встречи

Белый дом отреагировал на обвинение, что Дональд Трамп уснул во время публичной встречи. Администрация заявила, что президент "не спал", а активно участвовал в дискуссии.

10 ноября 2025, 16:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Белый дом вынужден был официально отреагировать на волну шуток и обвинений после того, как в сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп, похоже, заснул прямо во время важной встречи в Овальном кабинете.

Белый дом резко отреагировал на шутки, что Трамп уснул во время важной встречи

Президента США Дональда Трампа заподозрили во сне в Белом доме

Инцидент произошел во время публичной презентации, посвященной снижению цен на лекарства для похудения. На разошедшихся соцсетями кадрах Трамп сидит в своем кресле, с закрытыми глазами и опущенной головой. Это вызвало волну комментариев, в частности, пользователи X сразу начали сравнивать его с Байденом, которого Трамп ранее неоднократно высмеивал за возрастные признаки усталости и называл "сонным Джо". Например, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не удержался от саркастического комментария относительно Трампа и написал в соцсети, что "сонный Дон вернулся".

Белый дом резко отреагировал на шутки, что Трамп уснул во время важной встречи - фото 2

Дональд Трамп во время заседания

Из-за волны шуток администрация президента США была вынуждена выступить с официальным сообщением, в котором заявила, что засыпание Трампа было "чепухой".

"Президент не спал; на самом деле, он говорил в течение всего времени и отвечал на многие вопросы прессы во время этого заявления, которое представляет собой историческое снижение цен для американцев на два препарата, помогающих американцам бороться с диабетом, сердечными заболеваниями, ожирением и другими заболеваниями", – говорится в официальном ответе.

Если программа будет принята, новая инициатива позволит снизить ежемесячную стоимость популярных препаратов для похудения GLP-1 до 149 долларов за пероральную форму и 249 долларов за инъекционные средства. Чиновники заявили, что это поможет миллионам американцев, борющихся с диабетом, сердечными заболеваниями и ожирением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден жестоко раскритиковал и высмеял Трампа.

Также "Комментарии" писали, что американцы освистали президента США на стадионе.



