Белый дом резко отреагировал на шутки, что Трамп уснул во время важной встречи

Белый дом вынужден был официально отреагировать на волну шуток и обвинений после того, как в сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп, похоже, заснул прямо во время важной встречи в Овальном кабинете.

Инцидент произошел во время публичной презентации, посвященной снижению цен на лекарства для похудения. На разошедшихся соцсетями кадрах Трамп сидит в своем кресле, с закрытыми глазами и опущенной головой. Это вызвало волну комментариев, в частности, пользователи X сразу начали сравнивать его с Байденом, которого Трамп ранее неоднократно высмеивал за возрастные признаки усталости и называл "сонным Джо". Например, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не удержался от саркастического комментария относительно Трампа и написал в соцсети, что "сонный Дон вернулся".





Дональд Трамп во время заседания

Из-за волны шуток администрация президента США была вынуждена выступить с официальным сообщением, в котором заявила, что засыпание Трампа было "чепухой".

"Президент не спал; на самом деле, он говорил в течение всего времени и отвечал на многие вопросы прессы во время этого заявления, которое представляет собой историческое снижение цен для американцев на два препарата, помогающих американцам бороться с диабетом, сердечными заболеваниями, ожирением и другими заболеваниями", – говорится в официальном ответе.

Если программа будет принята, новая инициатива позволит снизить ежемесячную стоимость популярных препаратов для похудения GLP-1 до 149 долларов за пероральную форму и 249 долларов за инъекционные средства. Чиновники заявили, что это поможет миллионам американцев, борющихся с диабетом, сердечными заболеваниями и ожирением.

