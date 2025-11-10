logo_ukra

Білий дім різко відреагував на жарти, що Трамп заснув під час важливої зустрічі
НОВИНИ

Білий дім різко відреагував на жарти, що Трамп заснув під час важливої зустрічі

Білий дім відреагував на звинувачення, що Дональд Трамп заснув під час публічної зустрічі. Адміністрація заявила, що президент "не спав", а активно брав участь у дискусії.

10 листопада 2025, 16:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Білий дім змушений був офіційно відреагувати на хвилю жартів і звинувачень після того, як у мережі з’явилося відео, на якому президент США Дональд Трамп, здається, заснув просто під час важливої зустрічі в Овальному кабінеті.

Білий дім різко відреагував на жарти, що Трамп заснув під час важливої зустрічі

Президента США Дональда Трампа запідозрили у сні в Білому домі

Інцидент стався під час публічної презентації, присвяченої зниженню цін на ліки для схуднення. На кадрах, що розійшлися соцмережами, Трамп сидить у своєму кріслі, із заплющеними очима та опущеною головою. Це викликало хвилю коментарів, зокрема користувачі X одразу почали порівнювати його з Байденом, якого Трамп раніше неодноразово висміював за вікові ознаки втоми та називав "сонним Джо". Наприклад, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом не втримався від саркастичного коментаря щодо Трампа та написав у соцмережі, що "сонний Дон повернувся".

Білий дім різко відреагував на жарти, що Трамп заснув під час важливої зустрічі - фото 2

Дональд Трамп під час засідання

Через хвилю жартів адміністрація президента США була змушена виступити з офіційним повідомленням у якому заявила, що засинання Трампа було "нісенітницею".

"Президент не спав; насправді, він говорив протягом усього часу та відповідав на багато запитань преси під час цієї заяви, яка являє собою історичне зниження цін для американців на два препарати, що допомагають американцям боротися з діабетом, серцевими захворюваннями, ожирінням та іншими захворюваннями", – йдеться в офіційній відповіді.

Якщо програма буде прийнята, то нова ініціатива дозволить знизити щомісячну вартість популярних препаратів для схуднення GLP-1 до 149 доларів за пероральну форму і 249 доларів за ін’єкційні засоби. Чиновники заявили, що це допоможе мільйонам американців, які борються з діабетом, серцевими хворобами та ожирінням.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Байден жорстоко розкритикував та висміяв Трампа.

Також "Коментарі" писали, що американці освистали президента США на стадіоні.



