Білий дім різко відреагував на жарти, що Трамп заснув під час важливої зустрічі

Білий дім змушений був офіційно відреагувати на хвилю жартів і звинувачень після того, як у мережі з’явилося відео, на якому президент США Дональд Трамп, здається, заснув просто під час важливої зустрічі в Овальному кабінеті.

Президента США Дональда Трампа запідозрили у сні в Білому домі

Інцидент стався під час публічної презентації, присвяченої зниженню цін на ліки для схуднення. На кадрах, що розійшлися соцмережами, Трамп сидить у своєму кріслі, із заплющеними очима та опущеною головою. Це викликало хвилю коментарів, зокрема користувачі X одразу почали порівнювати його з Байденом, якого Трамп раніше неодноразово висміював за вікові ознаки втоми та називав "сонним Джо". Наприклад, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом не втримався від саркастичного коментаря щодо Трампа та написав у соцмережі, що "сонний Дон повернувся".





Дональд Трамп під час засідання

Через хвилю жартів адміністрація президента США була змушена виступити з офіційним повідомленням у якому заявила, що засинання Трампа було "нісенітницею".

"Президент не спав; насправді, він говорив протягом усього часу та відповідав на багато запитань преси під час цієї заяви, яка являє собою історичне зниження цін для американців на два препарати, що допомагають американцям боротися з діабетом, серцевими захворюваннями, ожирінням та іншими захворюваннями", – йдеться в офіційній відповіді.

Якщо програма буде прийнята, то нова ініціатива дозволить знизити щомісячну вартість популярних препаратів для схуднення GLP-1 до 149 доларів за пероральну форму і 249 доларів за ін’єкційні засоби. Чиновники заявили, що це допоможе мільйонам американців, які борються з діабетом, серцевими хворобами та ожирінням.

