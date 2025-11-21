Белый дом объяснил "свинское" оскорбление Трампа его "уважительным" поведением

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт оправдала резкую реплику президента США Дональда Трампа, назвавшего корреспондентку Bloomberg Кэтрин Люси "свинкой", заявив, что такая манера общения является проявлением его "откровенности и честности".

Кэролайн Левитт. Фото из открытых источников

14 ноября журналистка задала вопрос о материалах, связанных с Джеффри Эпштейном. Перебив Люси, Трамп резко заявил: "Тихо, тихо, свинка", чем вызвал волну критики среди медиасообщества и политиков.

На критику отреагировала Кэролайн Левитт, оправдавшая оскорбительные слова Трампа его "откровенностью".

"Президент очень откровенен и честен со всеми присутствующими в этой комнате. Он раздражается на журналистов, когда вы лжете о нем. Но он также является самым прозрачным президентом в истории. Поэтому я считаю, что откровенность, открытость и честность президента — это гораздо уважительнее, чем то, что вы видели при предыдущей администрации, где президент лгал вам в лицо, а затем неделями не разговаривал с вами", — сказала Левитт.

Заявление Левитт появилось через день после того, как Белый дом раскритиковал журналистку за ее вопрос об Эпштейне, назвав ее поведение "неподобающим".

"Эта репортерша вела себя ненадлежащим образом и непрофессионально по отношению к своим коллегам в самолете", — говорилось в заявлении Белого дома без объяснений в чем именно была неуместность и непрофессионализм журналистки.

