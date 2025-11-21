Белый дом объяснил "свинское" оскорбление Трампа его "уважительным" поведением

Рубрики
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт оправдала резкую реплику президента США Дональда Трампа, назвавшего корреспондентку Bloomberg Кэтрин Люси "свинкой", заявив, что такая манера общения является проявлением его "откровенности и честности".
Кэролайн Левитт. Фото из открытых источников
14 ноября журналистка задала вопрос о материалах, связанных с Джеффри Эпштейном. Перебив Люси, Трамп резко заявил: "Тихо, тихо, свинка", чем вызвал волну критики среди медиасообщества и политиков.
На критику отреагировала Кэролайн Левитт, оправдавшая оскорбительные слова Трампа его "откровенностью".
Заявление Левитт появилось через день после того, как Белый дом раскритиковал журналистку за ее вопрос об Эпштейне, назвав ее поведение "неподобающим".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп не в первый раз реагирует подобным образом на журналистов. Например, в сентябре американский президент приказал австралийскому журналисту "заткнуться" после его вопроса о конфликте интересов из-за активного участия Трампа в бизнесе семьи.
Также "Комментарии" писали о трех величайших сенсациях о Трампе из новых электронных писем Эпштейна.