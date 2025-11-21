logo

Белый дом объяснил "свинское" оскорбление Трампа его "уважительным" поведением
commentss НОВОСТИ Все новости

Белый дом объяснил "свинское" оскорбление Трампа его "уважительным" поведением

Кэролайн Левитт сказала, что журналисты должны "ценить откровенность", которую они получают от Трампа, даже если это оскорбление.

21 ноября 2025, 16:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт оправдала резкую реплику президента США Дональда Трампа, назвавшего корреспондентку Bloomberg Кэтрин Люси "свинкой", заявив, что такая манера общения является проявлением его "откровенности и честности".

Белый дом объяснил "свинское" оскорбление Трампа его "уважительным" поведением

Кэролайн Левитт. Фото из открытых источников

14 ноября журналистка задала вопрос о материалах, связанных с Джеффри Эпштейном. Перебив Люси, Трамп резко заявил: "Тихо, тихо, свинка", чем вызвал волну критики среди медиасообщества и политиков.

На критику отреагировала Кэролайн Левитт, оправдавшая оскорбительные слова Трампа его "откровенностью".

"Президент очень откровенен и честен со всеми присутствующими в этой комнате. Он раздражается на журналистов, когда вы лжете о нем. Но он также является самым прозрачным президентом в истории. Поэтому я считаю, что откровенность, открытость и честность президента — это гораздо уважительнее, чем то, что вы видели при предыдущей администрации, где президент лгал вам в лицо, а затем неделями не разговаривал с вами", — сказала Левитт.

Заявление Левитт появилось через день после того, как Белый дом раскритиковал журналистку за ее вопрос об Эпштейне, назвав ее поведение "неподобающим".

"Эта репортерша вела себя ненадлежащим образом и непрофессионально по отношению к своим коллегам в самолете", — говорилось в заявлении Белого дома без объяснений в чем именно была неуместность и непрофессионализм журналистки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп не в первый раз реагирует подобным образом на журналистов. Например, в сентябре американский президент приказал австралийскому журналисту "заткнуться" после его вопроса о конфликте интересов из-за активного участия Трампа в бизнесе семьи.

Также "Комментарии" писали о трех величайших сенсациях о Трампе из новых электронных писем Эпштейна.



