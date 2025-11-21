Білий дім пояснив "свинську" образу Трампа його "шанобливою" поведінкою

Рубрики
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт виправдала різку репліку президента США Дональда Трампа, який назвав кореспондентку Bloomberg Кетрін Люсі "свинкою", заявивши, що така манера спілкування є проявом його "відвертості та чесності".
Керолайн Левітт. Фото з відкритих джерел
14 листопада журналістка поставила запитання щодо матеріалів, пов’язаних із Джеффрі Епштейном. Перебивши Люсі, Трамп різко заявив: "Тихо, тихо, свинко", чим викликав хвилю критики серед медіаспільноти та політиків.
На критику відреагувала Керолайн Левітт, яка виправдала образливі слова Трампа його "відвертістю".
Заява Левітт з’явилася через день після того, як Білий дім розкритикував журналістку за її запитання про Епштейна, назвавши її поведінку "неналежною".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дональд Трамп не вперше реагує подібним чином на журналістів. Наприклад у вересні американський президент наказав австралійському журналісту "заткнутися" після його питання про конфлікт інтересів через активну участь Трампа у бізнесі родини.
