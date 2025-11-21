Білий дім пояснив "свинську" образу Трампа його "шанобливою" поведінкою

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт виправдала різку репліку президента США Дональда Трампа, який назвав кореспондентку Bloomberg Кетрін Люсі "свинкою", заявивши, що така манера спілкування є проявом його "відвертості та чесності".

Керолайн Левітт. Фото з відкритих джерел

14 листопада журналістка поставила запитання щодо матеріалів, пов’язаних із Джеффрі Епштейном. Перебивши Люсі, Трамп різко заявив: "Тихо, тихо, свинко", чим викликав хвилю критики серед медіаспільноти та політиків.

На критику відреагувала Керолайн Левітт, яка виправдала образливі слова Трампа його "відвертістю".

"Президент дуже відвертий і чесний з усіма присутніми в цій кімнаті. Він дратується на журналістів, коли ви брешете про нього. Але він також є найпрозорішим президентом в історії. Тому я вважаю, що відвертість, відкритість і чесність президента — це набагато шанобливіше, ніж те, що ви бачили за попередньої адміністрації, де президент брехав вам в обличчя, а потім тижнями не розмовляв з вами", — сказала Левітт.

Заява Левітт з’явилася через день після того, як Білий дім розкритикував журналістку за її запитання про Епштейна, назвавши її поведінку "неналежною".

"Ця репортерка поводилася неналежним чином та непрофесійно щодо своїх колег у літаку", — йшлося в заяві Білого дому без пояснень у чому саме була недоречність та непрофесійність журналістки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дональд Трамп не вперше реагує подібним чином на журналістів. Наприклад у вересні американський президент наказав австралійському журналісту "заткнутися" після його питання про конфлікт інтересів через активну участь Трампа у бізнесі родини.

Також "Коментарі" писали про три найбільші сенсації про Трампа з нових електронних листів Епштейна.