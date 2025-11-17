Три найбільші сенсації про Трампа з нових електронних листів Епштейна

Після того як демократи Палати представників США оприлюднили нову порцію електронних листів, пов’язаних з Джеффрі Епштейном та його найближчими соратниками стали відомі нові деталі щодо його зв’язків з Дональдом Трампом. Хоча Трамп категорично заперечує будь-яку незаконну поведінку, його ім’я в листуванні згадується неодноразово.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Документи, датовані 2011–2019 роками, проливають додаткове світло на контакти фінансиста-педофіла Джеффрі Епштейна та людей із його оточення, зокрема щодо Дональда Трампа.

1. Епштейн стверджував, що Трамп "знав про дівчат"

В одному з електронних листів, адресованих журналісту Майклу Вольфу, Епштейн написав фразу, що Дональд Трамп "знав про дівчат". У повідомленні фінансист згадує, що Трамп звернувся з проханням "зупинитися" до Гіслейн Максвелл, яка є спільницею Епштейна та була засуджена за секс-торгівлю.

Трамп неодноразово заперечував обізнаність про будь-які незаконні дії Епштейна та наполягав, що між ними сталася сварка задовго до арештів і звинувачень.

2. Жарти про провальні бізнеси та конкурси краси Трампа

В іншому листі журналіст Майкл Вольф перед одним зі своїх інтерв’ю з Трампом запитав Епштейна, чи є "щось, про що, на вашу думку, я повинен запитати". Епштейн йому відповів, "Ви хочете бути провокатором?", а далі, ймовірно, висміяв Трампа щодо його бізнес-провалів, зокрема невдалу авіакомпанію Trump Shuttle, а також натякнув на конкурси краси Hawaiian Tropic, у яких Трамп брав участь як організатор і суддя.

3. Трамп провів години у будинку Епштейна з неназваною гостею

Найбільш суперечливий фрагмент датований періодом спілкування між Епштейном та Гіслейн Максвелл за 2011 рік. Епштейн стверджував, що Трамп був в компанії однієї з його жертв торгівлі людьми. "Я хочу, щоб ви усвідомили, що той собака, який не гавкав, — це Трамп", додаючи, що неназвана жертва "години провела з ним у моєму будинку, про нього жодного разу не згадували", йшлося у листі.

Пізніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що йдеться про покійну Вірджинію Джуффре — одну з найвідоміших постраждалих від дій Епштейна. За її словами, Джуффре за життя неодноразово підтверджувала, що Трамп не був причетний до правопорушень і "поводився з нею максимально дружньо".

Також Левітт назвала оприднені листи у справі Епштейна "недобросовісною спробою дискредитації" та нагадала, що Трамп у минулому вигнав Епштейна зі свого клубу Мар-а-Лаго за неналежну поведінку щодо співробітниць. Сам Трамп написав в Truth Social, що демократи "знову просувають містифікацію з Епштейном" і намагаються відволікти американців.

