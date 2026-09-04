Белый дом запустил аркадные игры о депортации мигрантов: правозащитники в шоке

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Недилько Ксения
Администрация Президента США Дональда Трампа спровоцировала громкий международный скандал, представив официальный вебпортал с классическими компьютерными играми, стилизованными под политическую программу MAGA. Развлечения предлагают пользователям в виртуальной форме заниматься задержанием нелегалов и возведением пограничных барьеров. Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на AFP, американские правозащитные организации уже выразили свое глубокое возмущение этой инициативой.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
В администрации добавили, что такой шаг призван противопоставить государственную "культуру развлечений и побед" потому, что чиновники назвали "темным социалистическим видением" представителей Демократической партии.
На онлайн-платформе доступны три развлечения. Первая из них под названием Rio Run является модификацией легендарной "Змейки", где виртуальный аналог главы миграционной службы Тома Гомана вылавливает цветных мигрантов вдоль реки Рио-Гранде. Вторая игра, Build the Wall, повторяет механику "Тетриса", где вместо фигур нужно выстраивать стену, а инструкция призывает игроков "защитить границу от приближающейся орды". Третья аркада предлагает накапливать баллы на так называемые счета Трампа — государственную программу поддержки новорожденных детей.
Презентация сайта вызвала волну критики гуманитарных миссий. Активисты обвинили власть в цинизме и обесценивании человеческих трагедий.
Ее позицию поддержали и коллеги из других регионов, подчеркнув, что превращение острых общественных проблем в геймификацию недопустимо для руководства страны.
Стоит напомнить, что массовая депортация иностранцев без документов и жесткий контроль границ были ключевыми обещаниями Дональда Трампа во время его предвыборной гонки. Вернувшись в Овальный кабинет, его команда сразу перешла к активному внедрению этих намерений в реальность.
Напомним, портал "Комментарии" писал , как американцы и канадцы выразили бунт против Трампа.