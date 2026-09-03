Бунт проти Трампа: десятки тисяч людей не згодні з рішенням президента США

Через чергове митне протистояння з Канадою президент США Дональд Трамп підписав указ про офіційне перейменування транскордонного озера Онтаріо на озеро "Америка". Жителі канадського мегаполіса Торонто, який розташований безпосередньо на березі цієї водойми, одразу підняли на кпини таке рішення американського лідера, назвавши його абсурдним. Водночас великі технологічні гіганти, зокрема Google та Apple, поспішили виконати вимогу Білого дому, щоб уникнути санкцій. Проте старий піонер цифрової картографії — сервіс MapQuest — пішов на відкритий демарш та залишив на своїх мапах історичну назву "Lake Ontario".

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За цим політичним демаршем стоїть керівник материнської компанії System1 Майкл Бленд, який відкрито симпатизує Демократичній партії та раніше фінансував передвиборчу кампанію Камали Гарріс. Керівництво самого картографічного сервісу теж зайняло безкомпромісну позицію.

"Ми не будемо змінювати назву!" — безапеляційно заявив у своїх соціальних мережах генеральний менеджер MapQuest Даг Бергер.

У своїй офіційній заяві компанія навіть дозволила собі відверту іронію, написавши назву свого сервісу великими літерами як "Big Beautiful Map". Це стало очевидним висміюванням фірмового стилю публікацій самого Трампа у його мережі Truth Social.

Така принциповість миттєво перетворилася для розробників на колосальний фінансовий та маркетинговий успіх. Усього за кілька годин додаток завантажили понад 80 000 нових користувачів, завдяки чому MapQuest тимчасово обійшов за темпами скачування Google Maps та Apple Maps.

"Використання додатка зросло у 50 разів", — офіційно повідомили представники компанії, звітуючи про неочікуваний наплив клієнтів.

У дев'яностих роках цей сервіс був абсолютним лідером галузі, але згодом перетворився на технологічного аутсайдера, який не міг конкурувати з мільярдними аудиторіями сучасних гігантів. Тепер же, завдяки конфлікту, Дональд Трамп мимоволі знову зробив цю компанію "великою", спровокувавши шалений сплеск її популярності в інтернеті.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що прем’єр-міністр Канади Марк Карні публічно відкинув рішення президента США Дональда Трампа перейменувати озеро Онтаріо на "озеро Америка". Канадський прем’єр наголосив, що історична назва водойми має значно глибше коріння, ніж сучасні політичні рішення Вашингтона.



