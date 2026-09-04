Білий дім запустив аркадні ігри про депортацію мігрантів: правозахисники шоковані

Адміністрація Президента США Дональда Трампа спровокувала гучний міжнародний скандал, презентувавши офіційний вебпортал із класичними комп'ютерними іграми, які стилізовані під політичну програму MAGA. Розваги пропонують користувачам у віртуальній формі займатися затриманням нелегалів та зведенням прикордонних бар'єрів. Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на AFP, американські правозахисні організації вже висловили своє глибоке обурення цією ініціативою.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Ми прагнемо інноваційно розповідати про здобутки президента у спосіб, який відгукнеться кожному американцеві", — цитує AFP офіційне пояснення представників Білого дому.

В адміністрації додали, що такий крок покликаний протиставити державну "культуру розваг і перемог" тому, що чиновники назвали "темним соціалістичним баченням" представників Демократичної партії.

На онлайн-платформі наразі доступні три розваги. Перша з них під назвою Rio Run є модифікацією легендарної "Змійки", де віртуальний аналог очільника міграційної служби Тома Гомана виловлює кольорових мігрантів уздовж річки Ріо-Гранде. Друга гра, Build the Wall, повторює механіку "Тетрісу", де замість фігур потрібно вибудовувати стіну, а інструкція закликає гравців "захистити кордон від орди, що наближається". Третя аркада пропонує накопичувати бали на так звані "рахунки Трампа" — державну програму підтримки новонароджених дітей.

Презентація сайту викликала хвилю критики з боку гуманітарних місій. Активісти звинуватили владу у цинізмі та знеціненні людських трагедій.

"Автори ігор втратили зв'язок із людяністю та турботою про інших", — емоційно відреагувала на запуск Америка Гарсія Грюолл, співдиректорка правозахисної організації Frontera Federation в техаському місті Ігл-Пасс.

Її позицію підтримали й колеги з інших регіонів, наголосивши, що перетворення гострих суспільних проблем на гейміфікацію є неприпустимим для керівництва країни.

"Аркадний формат свідчить про несерйозне ставлення влади до міграційної теми", — переконана координаторка програм організації AMIGOS San Diego Community Адріана Яссо.

Варто нагадати, що масова депортація іноземців без документів та жорсткий контроль кордонів були ключовими обіцянками Дональда Трампа під час його передвиборчих перегонів. Повернувшись до Овального кабінету, його команда одразу перейшла до активного впровадження цих намірів у реальність.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як американці та канадці висловили бунт проти Трампа.