Без цього миру не буде: яку вимогу Трамп виставив Ірану

Президент Дональд Трамп зробив заяву, в якій вимагає від Ірану припинити стягувати плату з танкерів за прохід через Ормузьку протоку. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву президент США розмістив у своїй соцмережі Truth Social.

"Є повідомлення про те, що Іран стягує плату з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку — їм краще цього не робити, а якщо роблять, то краще припинити це негайно", — зазначив голова Білого дому.

При цьому CNN зазначає, що, незважаючи на оголошення про припинення вогню у вівторок увечері, яке, за словами Трампа, передбачало "повне та негайне" відкриття протоки, рух нафтових танкерів через цей ключовий водний шлях досі практично заблокований через відсутність чітких вказівок з боку Ірану.

У наступному посту Трамп поскаржився на зупинку руху у протоці.

"Іран дуже погано, а хтось сказав би — ганебно виконує свої зобов'язання щодо пропуску нафти через Ормузьку протоку. Це не та угода, яку ми уклали!", — зазначив Дональд Трамп.

Американську делегацію представлятимуть віце-президент Джей Ді Венс, спецпосланець Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер. Перед ними стоїть амбітне завдання – через два тижні вирішити протиріччя, що накопичувалися десятиліттями.




