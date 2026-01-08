logo

Без участия Дании: гренландский политик хочет прямых переговоров с Соединенными Штатами
НОВОСТИ

Без участия Дании: гренландский политик хочет прямых переговоров с Соединенными Штатами

Лидер партии Naleraq Пеле Броберг сделал заявление о переговорах с Соединенными Штатами без посредничества Дании

8 января 2026, 18:56
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Гренландии Naleraq Пеле Броберг призвал к прямым переговорам с США без участия Дании.

Без участия Дании: гренландский политик хочет прямых переговоров с Соединенными Штатами

Лидер партии Naleraq Пеле Броберг. Фото: из открытых источников

По его словам, Дания своей посреднической ролью настраивает против себя как Гренландию, так и США. Такое заявление политик сделал на фоне заявлений президента Дональда Трампа о возможном установлении американского контроля над островом, сообщает Reuters.

"Мы призываем нынешнее правительство действительно вести диалог с правительством США без Дании", — отметил Броберг.

Хотя партия Naleraq после выборов 2025 года не вошла в правящую коалицию, она получила 25% голосов и имеет восемь мест в парламенте. Эта политическая сила требует быстрого перехода Гренландии к полной независимости от Дании.

Партия также заявила, что хочет заключить оборонное соглашение с Вашингтоном и может добиваться формата свободной ассоциации. По предлагаемому варианту, Гренландия получала бы поддержку и защиту США в обмен на военные права, однако при этом не входила бы в состав Соединенных Штатов.

Как сообщал портал "Комментарии", администрация президента США Дональда Трампа обсуждает несколько сценариев возможного приобретения Гренландии, причем применение американских вооруженных сил полностью не исключается. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. По ее словам, Трамп рассматривает Гренландию в качестве приоритета национальной безопасности США и ключевого элемента стратегии сдерживания в Арктическом регионе.

Это заявление прозвучало вскоре после выступления госсекретаря Марко Рубио в Конгрессе. Он подтвердил, что Белый дом всерьез изучает возможность покупки самоуправляющейся территории, входящей в состав Дании, и попытался смягчить опасения по поводу немедленного военного вмешательства США.



Источник: https://www.reuters.com/world/europe/greenland-should-hold-talks-with-us-without-denmark-opposition-leader-says-2026-01-08/
