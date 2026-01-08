Без участі Данії: гренландський політик хоче прямих переговорів зі Сполученими Штатами

Лідер найбільшої опозиційної партії Гренландії Naleraq Пеле Броберг закликав до прямих переговорів зі США без участі Данії.

Лідер партії Naleraq Пеле Броберг. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Данія своєю посередницькою роллю налаштовує проти себе як Гренландію, так і США. Таку заяву політик зробив на тлі заяв президента Дональда Трампа про можливе встановлення американського контролю над островом, повідомляє Reuters.

"Ми закликаємо нинішній уряд насправді вести діалог з урядом США без Данії", — зазначив Броберг.

Хоча партія Naleraq після виборів 2025 року не увійшла до правлячої коаліції, вона отримала 25% голосів та має вісім місць у парламенті. Ця політична сила вимагає швидкого переходу Гренландії до повної незалежності від Данії.

Партія також заявила, що хоче укласти оборонну угоду з Вашингтоном і може домагатися формату вільної асоціації. За пропонованим варіантом, Гренландія отримувала б підтримку і захист США в обмін на військові права, однак, при цьому не входила б до складу Сполучених Штатів.

Як повідомляв портал "Коментарі", адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює кілька сценаріїв можливого придбання Гренландії, причому застосування американських збройних сил повністю не виключається. Про це заявила прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт. За її словами, Трамп розглядає Гренландію як пріоритет національної безпеки США та ключовий елемент стратегії стримування в Арктичному регіоні.

Ця заява прозвучала невдовзі після виступу держсекретаря Марко Рубіо у Конгресі. Він підтвердив, що Білий дім всерйоз вивчає можливість купівлі самоврядної території, що входить до складу Данії, та спробував пом'якшити побоювання з приводу негайного військового втручання США.