Без участі Данії: гренландський політик хоче прямих переговорів зі Сполученими Штатами
НОВИНИ

Без участі Данії: гренландський політик хоче прямих переговорів зі Сполученими Штатами

Лідер партії Naleraq Пеле Броберг зробив заяву про переговори зі Сполученими Штатами без посередництва Данії

8 січня 2026, 18:56
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Лідер найбільшої опозиційної партії Гренландії Naleraq Пеле Броберг закликав до прямих переговорів зі США без участі Данії.

Без участі Данії: гренландський політик хоче прямих переговорів зі Сполученими Штатами

Лідер партії Naleraq Пеле Броберг. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Данія своєю посередницькою роллю налаштовує проти себе як Гренландію, так і США. Таку заяву політик зробив на тлі заяв президента Дональда Трампа про можливе встановлення американського контролю над островом, повідомляє Reuters. 

"Ми закликаємо нинішній уряд насправді вести діалог з урядом США без Данії", — зазначив Броберг.

Хоча партія Naleraq після виборів 2025 року не увійшла до правлячої коаліції, вона отримала 25% голосів та має вісім місць у парламенті. Ця політична сила вимагає швидкого переходу Гренландії до повної незалежності від Данії.

Партія також заявила, що хоче укласти оборонну угоду з Вашингтоном і може домагатися формату вільної асоціації. За пропонованим варіантом, Гренландія отримувала б підтримку і захист США в обмін на військові права, однак, при цьому не входила б до складу Сполучених Штатів.

Як повідомляв портал "Коментарі", адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює кілька сценаріїв можливого придбання Гренландії, причому застосування американських збройних сил повністю не виключається. Про це заявила прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт. За її словами, Трамп розглядає Гренландію як пріоритет національної безпеки США та ключовий елемент стратегії стримування в Арктичному регіоні.

Ця заява прозвучала невдовзі після виступу держсекретаря Марко Рубіо у Конгресі. Він підтвердив, що Білий дім всерйоз вивчає можливість купівлі самоврядної території, що входить до складу Данії, та спробував пом'якшити побоювання з приводу негайного військового втручання США.



Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/greenland-should-hold-talks-with-us-without-denmark-opposition-leader-says-2026-01-08/
