Купити або захопити: до якого сценарію по Гренландії ближче Трамп

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює кілька сценаріїв можливого придбання Гренландії, причому застосування американських збройних сил повністю не виключається. Про це заявила прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт у коментарі CNN.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За її словами, Трамп розглядає Гренландію як пріоритет національної безпеки США та ключовий елемент стратегії стримування в Арктичному регіоні.

"Президент та його команда аналізують різні шляхи досягнення цієї важливої зовнішньополітичної мети. Використання збройних сил завжди залишається одним із інструментів, доступних Головнокомандувачу", — наголосила Лівітт.

Заява прозвучала невдовзі після виступу держсекретаря Марко Рубіо у Конгресі. Він підтвердив, що Білий дім всерйоз вивчає можливість купівлі самоврядної території, що входить до складу Данії, спробував пом'якшити побоювання з приводу негайного військового втручання США.

За інформацією джерел, на запит команди Рубіо Державний департамент підготував аналітичний звіт про природні ресурси Гренландії, включаючи рідкісноземельні елементи. У документі наголошується, що точних даних про запаси немає, а їхня розробка може виявитися вкрай затратною через суворий клімат та відсутність розвиненої інфраструктури.

Сам Трамп неодноразово публічно заявляв про стратегічну важливість острова. Він наголошував, що Гренландія необхідна США з погляду безпеки, а Данія, на його думку, не здатна забезпечити цей фактор у повній мірі. Раніше президент також заявляв, що Вашингтон "так чи інакше" досягне своєї мети.

Активізація інтересу США викликала різку реакцію у Європі. Лідери низки країн ЄС та Великобританії виступили на підтримку Данії, заявивши, що безпека Арктики має забезпечуватись колективно в рамках НАТО. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен попередила, що можливий військовий тиск з боку США може завдати серйозного удару по Альянсу. У самій Гренландії повідомили про готовність до діалогу з американською стороною, тоді як у Конгресі США ініціатива Трампа вже зіткнулася з критикою обох партій.

