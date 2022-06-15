Без вмешательства НАТО это не закончится: в США сделали заявление по войне в Украине

НАТО оказался перед сложным выбором или Альянс выходит за свою территорию, или поднимается вопрос о прекращении его существования. Как перелает портал "Комментарии", такую позицию высказал бывший главнокомандующий союзными силами США и НАТО Уэсли Кларк, давая оценку событиям, которые происходят в Украине, пишет "Голос Америки".

НАТО-Украина. Фото: из открытых источников

По словам военного, российская агрессия против Украины может быть остановлена только в том случае, если силы НАТО поддержат украинский народ.

Генерал отметил, что идея генсека НАТО Столтенберга о том, что НАТО не будет участвовать в военных действиях в Украине, потому что ни на одну из стран НАТО не было совершено атаки в корне неправильна. Эта идея была нивелирования ещё в девяностых годах и сейчас пришло время вернуться к урокам, которые Запад должен был усвоить. НАТО имеет право вмешаться и было бы правильно, если бы Альянс официально об этом заявил. Страны НАТО должны в приказном тоне озвучить перед россиянами ультиматум: прекратить боевые действия в Украине или же им придется иметь дело с военно-политическим блоком.

Уэсли Кларк допустил, что на помощь Украине может прийти не весь Альянс, а некоторые его страны. Это может быть коалиция из нескольких государств и было бы правильно, если бы эта коалиция имела поддержку ООН.

Генерал добавил, он сомневается, что при сегодняшних обстоятельствах большинство стран НАТО согласятся вмешаться в боевые действия в Украине, но он лично выступал бы за такое решение.

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