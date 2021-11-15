Трагедия на концерте Тревиса Скотта: 9-летнего мальчика затоптала толпа

В Соединённых Штатах Америки на концерте известного рэп-исполнителя погиб малолетний ребёнок. Об этом пишет издание ТСН.

Концерт. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, число погибших в результате давки на концерте Тревиса Скотта выросло до десяти. Десятой жертвой стал 9-летний мальчишка.

Малолетний находился на мероприятии вместе со своим отцом. Сообщается, что когда музыкант вышел на сцену многие посетители бросились вперед и образовалась давка. В результате инцидента отец мальчишки не мог дышать и потерял сознание, а в это время пострадавший попал в толпу, где его затоптали.

В то время как мужчина пришел в себя его сына уже доставили в медицинское учреждение и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Врачи ввели ребёнка в состояние искусственной комы из-за серьезных повреждений внутренних органов, однако его жизнь не удалось спасти.

Семья погибшего подала в суд на исполнителя и организаторов концерта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что во время выступления Тревиса Скотта на Astroworld Festival погибли люди. По словам руководителя пожарных, когда на сцену вышел рэпер, его фаны начали подступать к сцене. Это вызвало толкотню и панику. Многие собравшиеся начали терять сознание.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что неподалёку от марокканской коммуны Сиди Таиби произошло масштабное ДТП. Его участниками стали два десятка автомобилей. В результате происшесвтия погиб один человек и еще более тридцати граждан получили ранения различной степени тяжести. Потерпевших госпитализировали. Состояние некоторых из них оценивают, как тяжелое.

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