logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Блинкен намекнул на длительной войне в Украине: сколько лет еще Киев будет нуждаться в поддержке
commentss НОВОСТИ Все новости

Блинкен намекнул на длительной войне в Украине: сколько лет еще Киев будет нуждаться в поддержке

Энтони Блинкен уточнил, как США понимают успех Украины в войне против российской агрессии

сегодня, 14:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что кого бы ни избрали американцы следующим президентом – Вашингтон обязан поддерживать Украину по крайней мере 10 лет. Тем самым Блинкен намекнул, что ожидать, что в один миг война в Украине прекратиться – точно не стоит. Как передает портал "Комментарии", слова Блинкена цитирует Голос Америки.

Блинкен намекнул на длительной войне в Украине: сколько лет еще Киев будет нуждаться в поддержке

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Руководитель Госдепа подчеркнул, что в ходе саммита НАТО 20 стран собрались на полях саммита, чтобы объявить, что они провели переговоры и подписали 10-летние двусторонние соглашения о безопасности.

Это, по его словам, означает, что эти страны, включая США, обязались помогать Украине в течение следующих 10 лет.

Энтони Блинкен отметил, что для США успехом Украины в войне с РФ будет считаться превращение ее в "сильную, независимую Украину, которая все больше интегрируется с Западом и стоит на ногах в военном, экономическом, демократическом планах".

Читайте также на портале "Комментарии" — Энтони Блинкен заявил, что планы российского диктатора Владимира Путина уничтожить Украину потерпели полный крах. 

"Я думаю, что важно отметить две вещи. Во-первых — и всегда важно начинать с этого — Владимир Путин уже потерпел поражение", — сказал Блинкен. 

Госсекретарь США добавил, что главе Кремля "не удалось достичь цели, которую он ставил, а именно: стереть Украину с карты, прекратить ее существование как независимое государство, включить ее в Россию".

Также издание "Комментарии" сообщало – украинцы давно это просили: Блинкен анонсировал новости для Украины перед саммитом НАТО.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости