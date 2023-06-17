Блинкен назвал основные цели поездки в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал одной из основных целей поездки в Пекин установление "открытого и расширенного" диалога с руководством Китая. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Kyodo".

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Энтони Блинкен отметил, для всего мира будет только лучше, если США и Китай будут иметь конструктивный диалог, не идти на обострение из-за своих разногласий и при этом будут делать все, чтобы избегать просчетов.

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"Острая конкуренция требует устойчивой дипломатии, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфронтацию или конфликт", — заявил Блинкен.

Энтони Блинкен также признался, что он ставит перед собой еще две цели. Первая цель – откровенно заявить о тех интересах, которые преследует Вашингтон. Также во время переговоров с властями КНР будут озвучены "реальные опасения по ряду вопросов". О каких именно волнующих вопросах, которые пришло время обсудить, Блинкен не сказал.

Вторая цель, по словам госсекретаря США, обсудить вопросы экономического сотрудничества США и Китая. От решения многих волнующих вопросов зависит не только благосостояние двух стран, но и экономическая стабильность во всем мире.

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Также издание "Комментарии" сообщало – госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с июля прошлого года поговорил по телефону с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Обсуждали задержание и арест в РФ по подозрению в шпионаже представителя американского медиа The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Что могло остаться за кулисами официальных релизов? Можно ли сказать, что Белый дом потерял надежду договориться о чём-то с нынешним российским режимом – и потому тот снова и снова подбрасывает поводы для таких переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



