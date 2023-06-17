Блинкен отреагировал на заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси

На сегодняшний день, даже после заявлений президента РФ Владимира Путина США не видят оснований для корректировки собственной ядерной позиции. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции в Вашингтоне сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет "Bloomberg".

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Блинкен отметил, что США не видят причин для корректировки собственной ядерной позиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", – сказал госсекретарь.

Он также осудил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за "безответственный, провокационный выбор уступить контроль над суверенитетом Беларуси вопреки воле белорусского народа".

Блинкен также напомнил, что Путин среди прочего оправдывал свое вторжение в Украину желанием гарантировать, что Киев не получит ядерное оружие.

"Было бы довольно иронично для президента Путина сейчас говорить о размещении ядерного оружия на территории соседнего государства, в частности того, которое отказалось от ядерного оружия, которое ему досталось, когда распался Советский Союз", – отметил он.

Также издание "Комментарии" сообщало — российский президент Владимир Путин продолжает поражать своей неадекватностью. После ряда безумных заявлений, сделанных им 13 июня на встрече с так называемыми "военкорами", диктатор отличился чередой их и 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который собственно к экономике отношения имел мало. Среди прочего, он снова начал бряцать ядерным оружием, ответив на предложение стран НАТО по его сокращению – "Хрен вам". Кроме того, сделал намек, что россияне могут ударить по аэродромам Альянса, если там будут располагаться истребители F-16, которые вскоре, с обученными украинскими пилотами, могут начать участие в боевых действиях в Украине. А еще Путин умудрился назвать украинского президента Владимира Зеленского "позором еврейского народа", за что уже нарвался на критику мирового еврейского сообщества. О чем говорит этот поток откровенного бреда от человека, стоящего у руля России? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



