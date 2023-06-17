logo

BTC/USD

26492.69

ETH/USD

1733.90

LTC/USD

76.74

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Блинкен отреагировал на заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

Блинкен отреагировал на заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси

США не видят факторов, которые бы свидетельствовали о готовности Кремля применить ядерное оружие

сегодня, 15:40
avatar
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

На сегодняшний день, даже после заявлений президента РФ Владимира Путина США не видят оснований для корректировки собственной ядерной позиции. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции в Вашингтоне сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет "Bloomberg".

Блинкен отреагировал на заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Блинкен отметил, что США не видят причин для корректировки собственной ядерной позиции.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", – сказал госсекретарь.

Он также осудил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за "безответственный, провокационный выбор уступить контроль над суверенитетом Беларуси вопреки воле белорусского народа".

Блинкен также напомнил, что Путин среди прочего оправдывал свое вторжение в Украину желанием гарантировать, что Киев не получит ядерное оружие.

"Было бы довольно иронично для президента Путина сейчас говорить о размещении ядерного оружия на территории соседнего государства, в частности того, которое отказалось от ядерного оружия, которое ему досталось, когда распался Советский Союз", – отметил он.

Также издание "Комментарии" сообщало — российский президент Владимир Путин продолжает поражать своей неадекватностью. После ряда безумных заявлений, сделанных им 13 июня на встрече с так называемыми "военкорами", диктатор отличился чередой их и 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который собственно к экономике отношения имел мало. Среди прочего, он снова начал бряцать ядерным оружием, ответив на предложение стран НАТО по его сокращению – "Хрен вам". Кроме того, сделал намек, что россияне могут ударить по аэродромам Альянса, если там будут располагаться истребители F-16, которые вскоре, с обученными украинскими пилотами, могут начать участие в боевых действиях в Украине. А еще Путин умудрился назвать украинского президента Владимира Зеленского "позором еврейского народа", за что уже нарвался на критику мирового еврейского сообщества. О чем говорит этот поток откровенного бреда от человека, стоящего у руля России? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/ed/main-frame/news/648d9405aea6d/bookmark_v2news/addlang_yes/bloomberg.com
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!