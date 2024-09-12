Блинкен ответил, есть ли у Польши возможность сбивать российские цели

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул поддержку Польши со стороны Америки в случаях нарушения воздушного пространства российскими целями. Во время встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским Блинкен подтвердил, что Польша имеет право на самооборону, особенно когда речь идет о нарушении ее суверенитета.

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

Блинкен отметил важность соблюдения обязательств, определенных Пятой статьей Североатлантического договора, предусматривающей коллективную оборону стран-членов НАТО. Он также напомнил слова президента Байдена, который во время своего визита в Польшу заявил, что США будут защищать каждый дюйм территории Польши.

"Президент Байден во время визита в Польшу сказал, что США будут защищать каждый дюйм польской земли", — подчеркнул госсекретарь.



Сикорский добавил, что вопрос нарушения воздушного пространства НАТО российскими ракетами остается актуальным. Он вспомнил недавние инциденты в Латвии и Румынии и отметил, что Беларусь также сбивает беспилотников, прежде чем они достигают польской территории.

"Недавно у нас были инциденты в Латвии и Румынии, также мы слышим, что белорусы сбивают беспилотники, прежде чем они пролетят над нашей территорией", – добавил польский министр.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Блинкен заявил, что США собираются корректировать свою позицию по вооружению, предоставляемому Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и их партнеры должны адаптировать свои действия в соответствии с изменениями в стратегии России на поле боя в Украине. Об этом сообщает Associated Press (АР).