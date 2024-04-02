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Блинкен озвучил официальную позицию США по ударам Украины по целям в РФ

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на пресс-конференции после встречи с главой французского МИД Стефаном Сежурном сообщил, что США не поддерживают удары Украины по целям на территории РФ

сегодня, 18:27
Автор:
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Ткачик Олеся
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Находясь с визитом во Франции, Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают удары Украины, которые она наносит по целям, находящимся за пределами ее суверенных территорий.

Блинкен озвучил официальную позицию США по ударам Украины по целям в РФ

Энтони Блинкен

По его словам, с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Вашингтон делал все, чтобы помочь Киеву защититься от российской агрессии.

"В то же время мы не поддерживали и не были вовлечены в удары Украины вне ее территории"
, – подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что буквально после нескольких ударов Украины по российским НПЗ появилась информация о том, что Соединенные Штаты якобы не поддерживают такие действия Украины и даже рекомендовали ей больше не наносить удары по таким целям, которые находятся на территории Российской Федерации. В Вашингтоне считают, что такие действия Сил обороны будут способствовать эскалации в войне, а также уже приводят к росту цена на нефть в США.

Такую позицию подвергли критике украинские эксперты, отметив, что в Соединенных Штатах очень дешево оценивают кровь украинцев, пострадавших от немотивированной агрессии России.

Впрочем, Украина не остановилась и дальше продолжила поражать цели на территории России. В частности, 2 апреля от дальнобойных дронов украинского производства пострадали НПЗ и завод по производству дронов в Татарстане. Это – невероятный успех, ведь стало понятно, что украинские дроны могут лететь к цели, преодолевая более 1000 км.

При этом, как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, согласно всем международным конвенциям, Украина имеет право уничтожать на территории врага цели, которые помогают ему в ведении войны.



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