Блинкен озвучил официальную позицию США по ударам Украины по целям в РФ

Находясь с визитом во Франции, Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают удары Украины, которые она наносит по целям, находящимся за пределами ее суверенных территорий.

Энтони Блинкен

По его словам, с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Вашингтон делал все, чтобы помочь Киеву защититься от российской агрессии.

"В то же время мы не поддерживали и не были вовлечены в удары Украины вне ее территории"

, – подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что буквально после нескольких ударов Украины по российским НПЗ появилась информация о том, что Соединенные Штаты якобы не поддерживают такие действия Украины и даже рекомендовали ей больше не наносить удары по таким целям, которые находятся на территории Российской Федерации. В Вашингтоне считают, что такие действия Сил обороны будут способствовать эскалации в войне, а также уже приводят к росту цена на нефть в США.

Такую позицию подвергли критике украинские эксперты, отметив, что в Соединенных Штатах очень дешево оценивают кровь украинцев, пострадавших от немотивированной агрессии России.

Впрочем, Украина не остановилась и дальше продолжила поражать цели на территории России. В частности, 2 апреля от дальнобойных дронов украинского производства пострадали НПЗ и завод по производству дронов в Татарстане. Это – невероятный успех, ведь стало понятно, что украинские дроны могут лететь к цели, преодолевая более 1000 км.

При этом, как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, согласно всем международным конвенциям, Украина имеет право уничтожать на территории врага цели, которые помогают ему в ведении войны.