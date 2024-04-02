Блинкен прокомментировал предполагаемое членство Украины в НАТО. Снова есть условия

Украина станет членом НАТО, и это указано в заявлении членов Альянса по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО. Об этом во Франции заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Украина НАТО

По его словам, будущее Украины в НАТО будет детально обсуждаться на предстоящих саммитах Альянса, а также к этому вопросу вернутся во время предстоящей в Брюсселе встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.

При этом, как подчеркнул Блинкен, чтобы Украина стала членом НАТО, нужно выработать качественную дорожную карту вступления.

"Для нас вопрос заключается в наличии хорошей и ясной дорожной карты, чтобы добиться этой цели"

, – подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина хочет стать членом НАТО. Как сообщал президент Владимир Зеленский, большинство стран-членов Альянса поддерживают стремление Украины стать членом Альянса. По его словам, на самом деле есть все необходимые основания для того, чтобы Украина получила приглашение к членству в военном альянсе. Ожидалось, что Украина получит такое приглашение на саммите в Вильнюсе, которое прошел летом прошлого года. Однако тогда Киев не получил приглашение. Тем не менее, члены НАТО заявили, что поддерживают стремление Украины стать членом Альянса.

Правда, отмечали эксперты, что Украина не может стать членом НАТО во время войны, поскольку страны Альянса не хотят, чтобы была использована 5 статья, согласно которой они должны помочь Украине. Воевать с Россией страны НАТО не хотят.

Кроме того, некоторые члены Альянса, например Венгрия, выступают категорически против того, чтобы Украина стала членом НАТО. Они считают, что подобные действия могли бы спровоцировать Третью мировую войну.