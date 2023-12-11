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Блинкен рассказал, что произойдет, если Россию не удастся «остановить в Украине»

Блинкен отметил, что за последний год украинцы достигли значительного прогресса в отпоре российской агрессии

сегодня, 08:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россию необходимо "остановить в Украине", ведь РФ может напасть на страну НАТО и втянуть США в "более широкий конфликт". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN" сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен рассказал, что произойдет, если Россию не удастся «остановить в Украине»

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Госсекретарь отметил, что единственные люди, которые будут счастливы, если дополнительный бюджетный запрос не будет проголосован и одобрен Конгрессом, сидят в Москве, Тегеране, Пекине.


"Для Украины это абсолютно жизненно важно. Они (Ред. – Силы обороны) достигли значительного прогресса за последний год и оттеснили российскую агрессию, вернув более 50 процентов территории, которая была захвачена с февраля 2022 года", – отметил Энтони Блинкен.

Он добавил, что Россию необходимо "остановить в Украине", чтобы она не напала на страну НАТО и не втянула Соединенные Штаты в "более широкий конфликт". Такой риск все еще очень и очень большой.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский 11 декабря прибудет в США, где он встретится с президентом США Джо Байденом. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.

Также издание "Комментарии" сообщало — в США продолжаются битвы за выделение помощи Украине. Администрация Джо Байдена якобы готова пойти на компромиссы в вопросе ужесточения правил пересечения границы для мигрантов, чтобы получить голоса республиканцев для поддержки нашей страны. При этом в Белом доме подчеркивают, что без соответствующие решений Конгресса гарантировать помощь Украине смогут еще в течение нескольких недель. Почему вокруг нашей поддержки возникла такая ситуация? Как события могут развиваться дальше? Какие выводы следует сделать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://edition.cnn.com/videos/politics/2023/12/10/sotu-blinken-full-interview.cnn
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