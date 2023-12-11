Блинкен рассказал, что произойдет, если Россию не удастся «остановить в Украине»

Россию необходимо "остановить в Украине", ведь РФ может напасть на страну НАТО и втянуть США в "более широкий конфликт". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN" сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Госсекретарь отметил, что единственные люди, которые будут счастливы, если дополнительный бюджетный запрос не будет проголосован и одобрен Конгрессом, сидят в Москве, Тегеране, Пекине.

"Для Украины это абсолютно жизненно важно. Они (Ред. – Силы обороны) достигли значительного прогресса за последний год и оттеснили российскую агрессию, вернув более 50 процентов территории, которая была захвачена с февраля 2022 года", – отметил Энтони Блинкен.

Он добавил, что Россию необходимо "остановить в Украине", чтобы она не напала на страну НАТО и не втянула Соединенные Штаты в "более широкий конфликт". Такой риск все еще очень и очень большой.

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