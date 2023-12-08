С каким кризисом столкнулись США: как может разрешиться вопрос по помощи Украине

В США продолжаются битвы за выделение помощи Украине. Администрация президента Джо Байдена якобы готова пойти на компромиссы в вопросе ужесточения правил пересечения границы для мигрантов, чтобы получить голоса республиканцев для поддержки нашей страны. При этом в Белом доме подчеркивают, что без соответствующие решений Конгресса гарантировать помощь Украине смогут еще в течение нескольких недель. А госсекретарь Энтони Блинкен акцентирует, что наиболее заинтересованы в срыве выделения американской финансовой помощи Украине три страны – Россия, Иран и Китай. Почему вокруг нашей поддержки возникла такая ситуация? Как события могут развиваться дальше? Какие выводы следует сделать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Поддержка Украины. Фото из открытых источников

США столкнулись с одним из самых больших парламентских кризисов в своей истории

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина акцентирует, что проблема выделения США военной помощи Украине возникла не из-за Украины (хотя кто-то и пытается представить это в таком ключе, обвиняя руководство нашей страны в коррупции, нецелевом использовании выделенных средств или провале контрнаступления).

"Подтверждение того, что проблема не в Украине – пакетное блокирование военной помощи, которое напрямую затрагивает интересы Израиля и Тайваня. Повлиять на ситуацию мы не можем. Причина кроется в самой политической системе США", – поясняет эксперт.

Соединенные Штаты, продолжает она, столкнулись с одним из самых больших парламентских кризисов в своей истории.

являющиеся реальной причиной жестокого противостояния, выхода из которого пока нет. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что республиканцы шантажируют президента Байдена и демократов именно вопросом военной помощи Хотя Республиканская партия традиционно, в историческом контексте, всегда была "партией войны", апологетом жесткой внешней политики и силовых способов решения конфликтов. Однако борьба за власть в президентской гонке победила последовательность принципов. Республиканцы отставили в сторону большую геополитическую шахматную доску и сели играть шашки, думая только о голосах избирателей", – отмечает Анна Малкина. "Прекращение полномочий спикера в порядке импичмента – беспрецедентная ситуация в Конгрессе США. Давний общественный запрос на "третьи" партии в парламенте нашел свое проявление во фрагментации в лагере республиканцев. Ситуацию осложняют предстоящие президентские выборы

По ее словам, есть три варианта дальнейшего развития ситуации.

1. Демократы и республиканцы договорятся.

"Демократы могут пойти на большие уступки республиканцам в вопросе миграционной политики. Это серьезно ударит по их, демократов, потенциальным избирателям. Однако разблокирование военной помощи Украине и Израилю и, как следствие, успехи наших стран на поле боя, могут принести демократам и их кандидату победу на выборах как жестким и последовательным сторонникам демократического мира", – аргументирует политолог.

2. Демократы и республиканцы не договорятся.

И хотя Украина ведет переговоры о помощи с Канадой, Южной Кореей и Норвегией, перекрыть потребности военного бюджета они не смогут, – отмечает эксперт. – Война на этом не закончится, но в этом случае нас ждет повышение налогов, сокращение некритических расходов, перераспределение местных бюджетов и девальвация гривны. И всё это только для поддержания оборонного потенциала. Ситуация не радужная, но других вариантов у нас пока нет". "К сожалению, этот сценарий приведет Украину к катастрофическому положению, особенно на фоне проблем с получением помощи от ЕС, которую блокирует Венгрия

3. Решение вопроса о выделении военной помощи будет перенесено на следующий год путем принятия очередной "бюджетной резолюции".

В этом случае нам придутся ждать решения до февраля 2024 года, констатирует Анна Малкина.

Пока что ничего трагического не происходит

Глава Центра исследований социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш поделился таким мнением:

относится, в первую очередь, не к нам, а к внутриполитической жизни Штатов. Мы видим не отказ республиканцев помогать Украине, а шантаж ими украинской темой Администрации Байдена (демократов). Чтобы получить то, что нужно республиканцам. В данном случае – деньги на укрепление границы с Мексикой". "То, что происходит в США вокруг Украины

Шантажируют всегда тем, что действительно дорого, поясняет эксперт. И республиканцы прекрасно понимают, что помощь Украине жизненно важна не только для Белого дома, но и в целом для США. Поэтому они и избрали такой предмет шантажа, поясняет Сергей Гармаш.

"Так что, с одной стороны, мы стали жертвами внутриполитической борьбы в США. С другой – получили картину реальной двухпартийной поддержки нашей страны. Украиной торгуются. Она – ценность", – подчеркивает эксперт.

Он уверяет, что ничего трагического не происходит. И акцентирует, что в событиях видна некая искусственность.

И это уже элемент предвыборной борьбы. Нам уже около месяца говорят, что деньги кончились. При этом, выделяют очередные транши помощи. На этой неделе – на 170 млн долларов Скорее всего, республиканцы добьются каких-то уступок от демократов по вопросу американо-мексиканской границы, – считает Сергей Гармаш. – И помощь Украине утвердят. Надеюсь – своевременно и в достаточном объеме. Но нервы и нам, и себя американские политики потреплют". "Похоже, демократы также используют эту ситуацию, чтоб обвинять республиканцев в поддержке России

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