Блинкен сделал громкое заявление об ответственности РФ. Чего требует от Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина все же будет членом НАТО, однако не сказал когда. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты приближают Украину к Альянсу, и со временем введут ее в состав НАТО.

Энтони Блинкен

Кроме того, Блинкен сделал громкое заявление по поводу ответственности России за ее войну в Украине. Он заявил о том, что Москва должна восстановить все то, что она разрушила своими террористическими действиями в Украине. По его словам, именно поэтому западные союзники должны сделать все для того, чтобы вынудить Российскую Федерацию заплатить за восстановление Украины.

"То, что Путин разрушил, Россия должна и обязана восстановить",

– заявил Блинкен.

По его словам, именно об этом говорит и международное право. Кроме того, подчеркнул госсекретарь, таких действий заслуживает также и весь народ Украины.

При этом Блинкен напомнил, что Конгресс предоставил право арестовывать российские активы в США.

"Мы намерены их использовать",

– заявил Блинкен.

Кроме того, дипломат сообщил, что Соединенные Штаты активно работают со странами "Большой семерки", чтобы замороженные суверенные активы Российской Федерации были использованы для компенсации ущерба, который продолжает наносить Украине кремлевский диктатор Владимир Путин. Как добавил Блинкен, страны "Большой семерки" могут разблокировать миллиарды долларов. Такими действиями, добавил госсекретарь, они могут послать мощный сигнал Путину, что время не на его стороне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США и Германия выступают против того, чтобы Украина стала членом НАТО. Именно они блокируют приглашение Украины в Альянс, заявили в правительстве Украины.