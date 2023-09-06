Блинкен сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

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Лиля Воробьева
6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину прокомментировал украинское контрнаступление. Об этом сообщает CNN.
Энтони Блинкен (фото из открытых источников)
Во время встречи с главой дипломатического ведомства Украины Дмитрием Кулебой Блинкен отметил "хороший прогресс", достигнутый Украиной на фронте. Также он заявил, что результаты ВСУ на поле боя "обнадеживают".
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Также госсекретарь Америки отметил, что, прежде всего, его визит показывает постоянную и решительную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
"Мы хотим убедиться, что у Украины есть все, что ей нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и то, что ей нужно в долгосрочной перспективе, чтобы знать, что у нее есть сильный сдерживающий фактор, сильная обороноспособность. Чтобы в будущем подобная агрессия больше не повторилась", — сказал он
Также он добавил, что о решительной поддержке.
"Мы также полны решимости продолжать работать с нашими партнерами, поскольку они строят и восстанавливают сильную экономику, сильную демократию", — заявил Блинкен.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появилась реакция Кремля на приезд Блинкена в Украину . Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября прибыл в Украину. Спикер Кремль Дмитрий Песков отреагировал на приезд американского чиновника и повторил нарративы российской пропаганды. Песков отметил, что Соединенные Штаты постоянно объявляют о необходимости поддерживать Украину в войне против России. Вместе с тем представитель Кремля обвинил США в якобы продолжении войны в Украине. По словам Пескова, они слышали заявления о том, что США намерены поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
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читач
сегодня, 17:53
Має все? Як в тому старому анекдоті: на тобі три рублі і ні в чому собі не відмовляй((( Хоча за це теж маємо бути дуже вдячні, бо зі світу по нитці - бідному сорочка.
ввв
сегодня, 17:15
П**да Украине,Героям-П***да