Блинкен заявил, что у США есть план, как Украине добиться успеха

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Кравцев Сергей
Вашингтон имеет четкий план, который позволит Украине добиться успеха с течением времени — "сильная страна в военном, экономическом, демократическом плане". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "The Guardian".
Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников
Госсекретарь в очередной раз повторил тезис Белого дома о том, что первоначальный план российского диктатора Владимира Путина о том, чтобы стереть Украину с карты, чтобы включить ее в состав России, провалился.
По его словам, если оставить это вызов безнаказанно, то "потенциальные агрессоры повсюду обратят на это внимание и в нашем мире будет больше конфликтов".
При этом Энтони Блинкен отметил, что коалиция помогла "невероятно мужественным украинцам отразить агрессию, и теперь это постоянные усилия и постоянная борьба".
Читайте также на портале "Комментарии" — Энтони Блинкен подверг критике Китай за поставку товаров двойного назначения для оборонной промышленности России. Он подчеркнул, что это помогает стране-агрессору вести войну против Украины.
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