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Блинкен заявил, что у США есть план, как Украине добиться успеха

Энтони Блинкен заявил о провале плана Путина в Украине

сегодня, 15:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вашингтон имеет четкий план, который позволит Украине добиться успеха с течением времени — "сильная страна в военном, экономическом, демократическом плане". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "The Guardian".

Блинкен заявил, что у США есть план, как Украине добиться успеха

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Госсекретарь в очередной раз повторил тезис Белого дома о том, что первоначальный план российского диктатора Владимира Путина о том, чтобы стереть Украину с карты, чтобы включить ее в состав России, провалился.

"Что касается Украины, нам удалось объединить так много стран, не только в Европе, но и за ее пределами, потому что страны признают, что имела место агрессия не только против Украины, но и против некоторых основополагающих принципов международной системы", — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.

По его словам, если оставить это вызов безнаказанно, то "потенциальные агрессоры повсюду обратят на это внимание и в нашем мире будет больше конфликтов".

При этом Энтони Блинкен отметил, что коалиция помогла "невероятно мужественным украинцам отразить агрессию, и теперь это постоянные усилия и постоянная борьба".

"Тех замыслов которые Владимир Путин имел в отношении Украины с самого начала, стереть ее с карты, чтобы включить в состав России, больше нет. Это провалилось", — сказал госсекретарь.

Читайте также на портале "Комментарии" — Энтони Блинкен подверг критике Китай за поставку товаров двойного назначения для оборонной промышленности России. Он подчеркнул, что это помогает стране-агрессору вести войну против Украины.




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