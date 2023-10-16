Блинкена плохо приняли в Египте и Саудовской Аравии: какая причина

Энтони Блинкен намеревался убедить президента Египта Абдель Фатха Ас-Сиси и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана согласиться с мнением Соединенных Штатов о начавшемся конфликте ХАМАСа и израильских властей. Но он встретил ожесточенное сопротивление со стороны этих влиятельных лидеров арабских стран.

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

Наследный принц Саудовской Аравии заставил американского госсекретаря ждать встречи всю ночь. Она планировалась на вечер 15 октября, но принц появился только на следующее утро. Об этом сообщает Washington Post.



Лидер Саудовской Аравии сразу сделал упор на необходимость остановить военную операцию, которая "унесла жизнь мирных людей". Так наследник высказался о наступлении израильской армии. Еще он подчеркнул, что нужно снять "осаду Газы", потому что из-за этого она осталась без воды и электричества.



Салман призывает остановить "текущую эскалацию" конфликта, это отрицает политическую позицию Соединенных Штатов, поддержавших Израиль и его цель о ликвидации ХАМАСа.



При этом глава Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси подчеркнул, что нападение Израиля превышает "право на самооборону" и превратилось в "коллективное наказание".



"Вы сказали, что вы еврей, а я египтянин, выросший рядом с евреями в Египте. Они никогда не подвергались какой-либо форме притеснений или преследований, и в нашем регионе никогда не случалось, чтобы евреи подвергались преследованиям в новейшей или старой истории" , – высказался Ас-Сиси.



На это Блинкен ответил, что он пришел как человек, пораженный зверством ХАМАС.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Блинкен рассказал, почему ХАМАС напал на Израиль. Срыв потенциальной нормализации отношений еврейского государства с Саудовской Аравией мог быть одной из причин, побудившей лидеров ХАМАС совершить вооруженное нападение на Израиль.

