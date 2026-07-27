Ближайшая соратница Трампа сделала неожиданное признание об Украине

Американская праворадикальная активистка и блогер Лора Лумер, которую называют одной из наиболее приближенных к президенту США Дональду Трампу публичных фигур, призналась, что долгое время находилась под влиянием российской пропаганды и имела ложное представление о войне России против Украины. Об этом сообщает Associated Press.

Лора Лумер. Фото: из открытых источников

По словам Лумер, раньше она искренне верила распространенным Кремлем тезисам, в частности утверждениям о том, что Украина якобы является страной, "полной нацистов". Теперь блогер открыто признает, что эти взгляды были сформированы масштабной кампанией дезинформации.

Активистка рассказала, что после блокировки своих аккаунтов в американских социальных сетях перешла в Telegram, где начала активно читать материалы российских источников. Именно там, по ее словам, объем дезинформации оказался еще большим.

Лумер признается, что в тот период находилась в состоянии сильного раздражения, чем, по ее мнению, и воспользовались российские пропагандисты.

"Россияне очень умело используют человеческий гнев. А я была очень злая", — рассказала она.

Изменение взглядов происходило постепенно. Одним из переломных моментов стало наблюдение за тем, как некоторые известные американские консервативные комментаторы, включая Такера Карлсона, начали все чаще транслировать тезисы, совпадающие с российской повесткой, одновременно усиливая критику Дональда Трампа.

Сегодня Лумер убеждена, что влияние российской пропаганды распространяется не только на пользователей соцсетей, но и на отдельных американских политиков и общественных лидеров.

По ее словам, собственный опыт стал доказательством того, насколько эффективно Москва использует информационные кампании для формирования общественного мнения далеко за пределами России.

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