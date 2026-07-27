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Найближча соратниця Трампа зробила несподіване зізнання про Україну

Лора Лумер заявила, що роками вірила російській пропаганді, а Telegram та прокремлівські джерела лише посилили її помилки.

27 липня 2026, 11:09
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Кравцев Сергей

Американська праворадикальна активістка та блогер Лора Лумер, яку називають однією з найбільш наближених до президента США Дональда Трампа публічних фігур, зізналася, що тривалий час перебувала під впливом російської пропаганди та мала хибне уявлення про війну Росії проти України. Про це повідомляє Associated Press.

Найближча соратниця Трампа зробила несподіване зізнання про Україну

Лора Лумер. Фото: з відкритих джерел

За словами Лумера, раніше вона щиро вірила поширеним Кремлем тезам, зокрема твердженням про те, що Україна нібито є країною, "повною нацистів". Тепер блогер відверто визнає, що ці погляди були сформовані масштабною кампанією дезінформації.

Активістка розповіла, що після блокування своїх облікових записів в американських соціальних мережах перейшла до Telegram, де почала активно читати матеріали російських джерел. Саме там, за її словами, обсяг дезінформації виявився ще більшим.

Лумер зізнається, що в той період перебувала у стані сильного роздратування, чим, на її думку, скористалися російські пропагандисти.

"Росіяни дуже вміло використовують людський гнів. А я була дуже зла", — розповіла вона.

Зміна поглядів відбувалася поступово. Одним із переломних моментів стало спостереження за тим, як деякі відомі американські консервативні коментатори, включаючи Такера Карлсона, почали все частіше транслювати тези, що збігаються з російським порядком, одночасно посилюючи критику Дональда Трампа.

Сьогодні Лумер переконана, що вплив російської пропаганди поширюється не лише на користувачів соцмереж, а й на окремих американських політиків та громадських лідерів.

За її словами, власний досвід став доказом того, наскільки ефективно Москва використовує інформаційні кампанії для формування громадської думки далеко за межами Росії.

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Джерело: https://apnews.com/article/laura-loomer-trump-ukraine-russia-interview-101852f6deab17e1d8d215fdde675ee5
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