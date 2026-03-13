logo

Ближайший соратник Трампа резко пошел против его циничного плана: впечатляющие детали
Ближайший соратник Трампа резко пошел против его циничного плана: впечатляющие детали

Представитель Белого дома Анна Келли охарактеризовала эти заявления как "попытку поссорить президента Трампа с его давним союзником"

13 марта 2026, 14:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Вице-президент США Джей Ди Венс выразил сомнения в ударе по Ирану накануне решения президента Дональда Трампа начать военную операцию, сообщает Politico со ссылкой на два источника в администрации.

Ближайший соратник Трампа резко пошел против его циничного плана: впечатляющие детали

Фото: из открытых источников

По данным одного анонимного чиновника, Вэнс "остается скептически настроенным", "волнуется за успех операции" и "открыто выступает против войны против Ирана". Другой источник уточнил, что его задача – "представить президенту все возможные последствия", но после принятия решения Вэнс полностью его поддерживает.

Скептическая позиция Венса по отношению к военным действиям США частично сформирована во время службы в морской пехоте в Ираке, а его сдержанный подход к оценке успехов операции подпитывает предположение о возможном расколе между ним и Трампом. Ранее Венс уже высказывал разногласия с президентом: во время бомбежек хуситов в начале прошлого года он в секретном чате Signal назвал этот шаг "ошибкой".

Последний случай разногласий стал известен после того, как Трамп отметил роль Венса и госсекретаря Марко Рубио, публично поддерживающего президента по Ирану.  

Представитель вице-президента Тейлор Ван Кирк подчеркнула, что Вэнс "постоянно находится под давлением тех, кто пытается навязать ему свое мнение". Она добавила, что публичные сообщения о его позиции часто противоречивы, а сам вице-президент "горд быть частью команды национальной безопасности президента" и держит свои советы конфиденциальными.

Как уже писали "Комментарии", американский сенатор от Демократической партии Крис Мерфи, входящий в комитет Сената США по международным делам, подверг резкой критике военную кампанию, начатую Дональдом Трампом против Ирана. Он охарактеризовал ее как "самую хаотическую и непоследовательную военную операцию, которую США вели за последний век", сообщает CNN.

 

 



