Найближчий соратнитк Трампа різко пішов проти його цинічного плану: вражаючі деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Найближчий соратнитк Трампа різко пішов проти його цинічного плану: вражаючі деталі

Речниця Білого дому Анна Келлі охарактеризувала ці заяви як "спробу посварити президента Трампа з його давнім союзником"

13 березня 2026, 14:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сумніви щодо удару по Ірану напередодні рішення президента Дональда Трампа розпочати військову операцію, повідомляє Politico з посиланням на два джерела в адміністрації.

Найближчий соратнитк Трампа різко пішов проти його цинічного плану: вражаючі деталі

Фото: з відкритих джерел

За даними одного анонімного чиновника, Венс "залишається скептично налаштованим", "хвилюється за успіх операції" і "відкрито виступає проти війни проти Ірану". Інше джерело уточнило, що його завдання – "представити президенту всі можливі наслідки", але після ухвалення рішення Венс повністю його підтримує.

Скептична позиція Венса щодо військових дій США частково сформована під час служби в морській піхоті в Іраку, а його стриманий підхід до оцінки успіхів операції підживлює припущення про можливий розкол між ним та Трампом. Раніше Венс уже висловлював розбіжності з президентом: під час бомбардувань хуситів на початку минулого року він у секретному чаті Signal назвав цей крок "помилкою".

Останній випадок розбіжностей став відомим після того, як Трамп відзначив роль Венса та держсекретаря Марко Рубіо, який публічно підтримує президента щодо Ірану. 

Речниця віцепрезидента Тейлор Ван Кірк наголосила, що Венс "постійно перебуває під тиском тих, хто намагається нав’язати йому свою думку". Вона додала, що публічні повідомлення про його позицію часто суперечливі, а сам віцепрезидент "гордий бути частиною команди національної безпеки президента" і тримає свої поради конфіденційними.

Як вже писали "Коментарі", американський сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі, який входить до комітету Сенату США з міжнародних справ, різко розкритикував військову кампанію, розпочату Дональдом Трампом проти Ірану. Він охарактеризував її як "найбільш хаотичну та непослідовну військову операцію, яку США вели за останнє століття", повідомляє CNN.

 

 

 



