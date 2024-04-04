Bloomberg узнал, на сколько США снова откладывают вопрос по помощи Украине

Голосование за помощь Украине от США объемом около 60 млрд долларов, о котором неоднократно говорил президент Владимир Зеленский, вероятно, "застыло" как минимум до середины апреля. В Палате представителей США вряд ли примут необходимое решение в ближайшие недели, поскольку там до сих пор продолжаются ссоры между республиканцами и демократами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

"Голосование в Палате представителей США по помощи Украине вряд ли состоится как минимум до середины апреля, а возможно, и позже", — оценило СМИ.

Спикер Майк Джонсон все еще ищет пути, чтобы смягчить оппозиционные настроения со стороны республиканцев. Последние продолжает придерживаться жесткой линии в этом вопросе, отмечает издание.

СМИ напоминает, что еще в воскресенье Джонсон дал тщетную надежду относительно способности США проголосовать за помощь "немедленно". Он говорил, что законодатели могут вынести законопроект на голосование после пасхальных каникул.

Журналисты отмечают, на данный момент команда Джонсона не раскрывает деталей плана относительно будущего пакета помощи. Похоже, там до сих пор не определилась с тем, каких уступок Джонсон будет требовать от администрации Байдена. Ряд партийных чиновников говорит, что это все усложняет. Джонсону может не хватить времени, чтобы собрать поддержку в Конгрессе для голосования за законопроект на следующей неделе.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем ближе вторая неделя апреля, когда Конгресс США выйдет с каникул, тем больше тумана касательно того, что же будет с помощью Украине. По информации Politico, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон придумал новую сомнительную схему предоставления такой поддержки. А в Белом доме уже дали понять, что президент Джо Байден не подпишет законопроект, включающий "нововведения" от Джонсона, среди которых – предоставление Украине части помощи в виде кредита. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими прогнозами касательно того, чего нам ожидать от американского парламента в обозримом будущем.



