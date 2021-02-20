Более 50 американцев погибли из-за снегопада

Погода в США, фото - из открытых источников

Снежный шторм уносит жизни воителей США. Руководство Соединенных Штатов готовится к увеличению числа жертв стихии, поскольку синоптики прогнозируют ухудшение погоды, сообщает издание The Washington Post.

По официальной информации МЧС США, после ледяного шторма и вызванных им перепадов температуры погибли по меньшей мере 47 человек.

30 пострадавших — жители штата Техас, в котором из-за непогоды частично отсутствует энергоснабжение. Власти предполагают, что реальное число жертв может быть значительно выше, в статистике не учтены пропавшие без вести и те, о пропаже кого еще никто не заявлял.

В сообщении говорится, что личности большинства погибших неизвестны, однако известно, что 18 из них были в возрасте старше 50 лет, а пятеро — старше 85 лет.

Напомним, Южная и Центральная Турция оказалась в плену стихии. Анкара и Стамбул остановили часть наземного транспорта, автомобили оказались в километровых заторах.

Также власти сообщают, что из-за снегопада жители черноморского побережья остались без электричества. В прибрежных районах дует сильный ветер, по региону объявлено штормовое предупреждение. В Кастамону зафиксирован шторм мощностью 70 км/час. В Стамбуле из-за сильного ветра обрушилось более 200 деревьев, повреждено 7 крыш и более 100 автомобилей. В горных регионах часть населенных пунктов оказалась полностью отрезанной, сейчас ведутся активные работы по восстановлению автомобильного сообщения.



Как мы сообщали в Украине изменится погода — столбики термометров снова достигнут температуры с пометкой "минус". Об очередном похолодании рассказала в своем прогнозе синоптик Наталья Диденко в Telegram-канале. Сообщается, что в северных областях температура воздуха снизится ночью до 7-12 градусов мороза, тогда как днем будет достигать от 3 до 9 градусов мороза.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!