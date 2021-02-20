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Более 50 американцев погибли из-за снегопада

Известно, что часть людей скончалась от гипотермии, другие погибли при ДТП, некоторые скончались от отравления угарным газом, пытаясь согреться

сегодня, 06:07
Автор:

Ольга Чародий

Более 50 американцев погибли из-за снегопада

Погода в США, фото - из открытых источников

Снежный шторм уносит жизни воителей США. Руководство Соединенных Штатов готовится к увеличению числа жертв стихии, поскольку синоптики прогнозируют ухудшение погоды, сообщает издание The Washington Post.

По официальной информации МЧС США, после ледяного шторма и вызванных им перепадов температуры погибли по меньшей мере 47 человек.

 30  пострадавших  — жители  штата Техас, в котором из-за непогоды частично отсутствует энергоснабжение. Власти предполагают, что реальное число жертв может быть значительно выше, в статистике не учтены пропавшие без вести и те, о пропаже кого еще никто не заявлял.

В сообщении говорится, что личности большинства погибших неизвестны, однако известно, что 18 из них были в возрасте старше 50 лет, а пятеро — старше 85 лет.

Напомним, Южная и Центральная Турция оказалась в плену стихии. Анкара и Стамбул остановили часть наземного транспорта, автомобили оказались в километровых заторах.  

Также власти сообщают, что из-за снегопада жители черноморского побережья остались без электричества. В прибрежных районах дует сильный ветер, по региону объявлено штормовое предупреждение. В Кастамону зафиксирован шторм мощностью 70 км/час. В Стамбуле из-за сильного ветра обрушилось более 200 деревьев, повреждено 7 крыш и более 100 автомобилей. В горных регионах часть населенных пунктов оказалась полностью отрезанной, сейчас ведутся активные работы по восстановлению автомобильного сообщения.

Как мы сообщали в Украине изменится погода — столбики термометров снова достигнут температуры с пометкой "минус". Об очередном похолодании рассказала в своем прогнозе синоптик Наталья Диденко в Telegram-канале. Сообщается, что в северных областях температура воздуха снизится ночью до 7-12 градусов мороза, тогда как днем будет достигать от 3 до 9 градусов мороза.


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Источник: https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fnational%2ftexas-drinking-water-winter-storm%2f2021%2f02%2f18%2f95c898dc-7222-11eb-a4eb-44012a612cf9_story.html
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