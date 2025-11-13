Больше санкций не будет: Рубио удивил заявлением о давлении на РФ

Вашингтон практически достиг предела по введению новых санкций против России, отметив, что уже наложены ограничения на крупнейшие нефтяные компании и что следующие шаги скорее будут касаться обеспечения соблюдения существующих санкций, чем введения новых. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с журналистами после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста об усилении санкционного давления на Москву, Рубио сказал, что "фактически, почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям".

"Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям – именно этого все и требовали", – отметил Рубио.

Отдельно госсекретарь остановился на проблеме так называемого "теневого флота", который Россия использует для обхода нефтяных ограничений. Он охарактеризовал борьбу с ним как "механизм обеспечения выполнения санкций", а не как повод для новых.

Рубио выразил мнение, что европейские партнеры должны играть более активную роль в этом процессе, поскольку значительная часть судов проходит ближе к их территориям.

На вопрос, действительно ли Россия стремится к миру, Рубио ответил, что оценивать можно только по действиям. По его мнению, Москва "четко заявила, чего они хотят – они хотят остальную часть Донецкой области, и такие требования недопустимы для украинской стороны".

Читайте также на портале "Комментарии" — США продолжают выступать за дипломатическое решение войны в Украине и призывают Россию к прямым переговорам с Киевом. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марк Рубио в сети Х(X).

Рубио отметил, что провел встречу с замминистра иностранных дел Украины Андреем Сибигой и представителями стран "Большой семерки" (G7).

"Встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и коллегами из G7, чтобы обсудить пути укрепления обороны Украины и прекращения этого кровавого конфликта", — написал госсекретарь.



