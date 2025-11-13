logo_ukra

Більше санкцій не буде: Рубіо здивував заявою про тиск на РФ
Більше санкцій не буде: Рубіо здивував заявою про тиск на РФ

Марко Рубіо вважає, що США вичерпали потенціал для посилення санкцій проти Росії

13 листопада 2025, 06:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вашингтон практично досяг межі запровадження нових санкцій проти Росії, зазначивши, що вже накладено обмеження на найбільші нафтові компанії і що наступні кроки скоріше стосуватимуться забезпечення дотримання існуючих санкцій, ніж введення нових. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву під час спілкування з журналістами після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді зробив держсекретар США Марко Рубіо.

Більше санкцій не буде: Рубіо здивував заявою про тиск на РФ

Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання журналіста про посилення санкційного тиску на Москву, Рубіо сказав, що "фактично, майже не залишилося нічого, що ми могли б піддати санкціям".

"Ми вдарили по їхнім найбільшим нафтовим компаніям — саме цього все й вимагали", — зазначив Рубіо.

Окремо держсекретар зупинився на проблемі так званого тіньового флоту, який Росія використовує для обходу нафтових обмежень. Він охарактеризував боротьбу з ним як "механізм забезпечення виконання санкцій", а не як привід для нових.

Рубіо висловив думку, що європейські партнери мають відігравати активнішу роль у цьому процесі, оскільки значна частина судів проходить ближче до їхніх територій.

На питання, чи справді Росія прагне миру, Рубіо відповів, що оцінювати можна лише за діями. На його думку, Москва "чітко заявила, чого вони хочуть – вони хочуть решту Донецької області, і такі вимоги є неприпустимим для української сторони".

Читайте також на порталі "Коментарі" — США продовжують виступати за дипломатичне рішення війни в Україні та закликають Росію до прямих переговорів із Києвом. Про це повідомив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марк Рубіо у мережі Х(X).

Рубіо зазначив, що провів зустріч із заступником міністра закордонних справ України Андрієм Сибігою та представниками країн "Великої сімки" (G7).

"Зустрівся з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та колегами з G7, щоб обговорити шляхи зміцнення оборони України та припинення цього кривавого конфлікту", — написав держсекретар.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=73-4NHpfZpQ
