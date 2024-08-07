Большой войны на Ближнем Востоке может и не быть: Блинкен рассказал к чему подошли переговоры

Переговоры о прекращении огня на Ближнем Востоке "сейчас достигли завершающей стадии", Вашингтон работает с Египтом и Катаром, чтобы заключить соглашение, чтобы избежать любой эскалации. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Euronews.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Госсекретарь отметил, каждый в регионе должен понимать, что дальнейшие атаки лишь продолжают конфликт, нестабильность и незащищенность для всех.

"А дальнейшие атаки лишь повышают риск опасных результатов, которые никто не может предвидеть и никто не может полностью контролировать. Крайне необходимо, чтобы все в регионе проанализировали ситуацию, осознали риск просчетов и приняли решения, которые успокоят напряженность, а не усилят ее. Это особенно важно, учитывая решающий момент, в котором мы находимся на переговорах о прекращении огня в Газе", — подчеркнул госсекретарь США.

Издание отмечает, что комментарии Блинкена прозвучали после его встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг и вице-премьер-министром, и министром обороны Австралии Ричардом Марлзом в Аннаполисе.

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Также издание "Комментарии" сообщало – госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты отправили сообщения в Иран и Израиль с призывом не обострять конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Times of Israel.

Энтони Блинкен, выступая после встречи между ним, министром обороны Ллойдом Остином и их австралийскими коллегами, заявил о существовании определенного консенсуса, что конфликт не должен обостряться до ситуации, когда начнется новая война. По словам Блинкена, США передали сообщения с подобным призывом к руководству Ирана и Израиля.



