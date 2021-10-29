Бомбардировщики США тренировались по уничтожению российского флота

Американские военные самолеты способны за несколько минут потопить российский флот. Об отработке боевых вылетов ВВС США рассказывает Forbes, как сообщает аналитический портал "Слово и Дело".

Rockwell B-1 Lancer - сверхзвуковой бомбардировщик США - фото Википедии

Военно-воздушные силы США отрабатывали полеты бомбардировщиков B-1B Lancer. Самолеты, каждый из которых может нести 34 тонн ракет, тренируются в ситуациях, имитирующих поражение российских кораблей в Черном и Балтийском морях. Инструмент поражения – противокорабельные ракеты LRASM, дальность полета которых – около тысячи километров.

Бомбардировщики В-1 находятся на вооружении армии США уже 40 лет. В начале октября на базе в Техасе они отрабатывали свое новое задание – затопление русских кораблей. Четыре самолета перебазировались в Великобританию. После этого два из них стартовали для выполнения 12-часовой миссии. Сначала они пролетели над Северным морем, дозаправились в воздухе, затем двинулись к югу в направлении Черного моря. Имитируя условия реальных боевых действий, для "защиты" от российских истребителей к ним присоединились польские и румынские воздушные силы.

Каждый самолет В1 вооружен 12 ракетами LRASM. Два самолета одним залпом способны уничтожить весь Балтийский флот России, а еще два — и Черноморский, пишут эксперты Forbse.

Кремль разместил в Крыму полтора десятка больших кораблей (среди них один крейсер), две подводные лодки, 23 небольших корабля. Балтийский флот России состоит из семи больших кораблей, двух подводных лодок и около 50 малых кораблей.

Во время тренировочных полетов ВМС США 19 октября в ответ Москва подняла в воздух истребители Су-30. Воздушное пространство России нарушено не было.

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